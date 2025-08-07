¤°¤ë¥Ê¥¤ ¿ûÌîÈþÊæ¡õÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬¥´¥ÁÅÐ¾ì¡ª¿¿²Æ¤Î¤°¤Ã¤¹¤ê²÷Ì²¥´¥Á¡ª
¡Ú¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹26¡¡Âè15Àï¡Û
¥²¥¹¥È¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì ¿ûÌîÈþÊæ¤µ¤ó¤È½éÅÐ¾ìÀÖÁ¿±ÒÆó¤µ¤ó¡ª
¡È¿¿²Æ¤Î¤°¤Ã¤¹¤ê²÷Ì²¥´¥Á¡É¤ÈÂê¤·¤Æ
ºÇ¿·¤Î¿çÌ²¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡ª
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¹â³Û¼«Ê¢¤òÊ§¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¦¡¦¡¦¡ª¡©
¥Ð¥È¥ë²ñ¾ì¾ðÊó
¡ÚÅ¹Ì¾¡Û¥×¥ë¥Þ¥óÅìµþÅÄÄ® KASA
¡Ú½»½ê¡ÛÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3-1-21 2F
¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û03-6453-8634
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û
¡ÚÊ¿Æü¡Û
Ä«¿©¡¡¡¡¡¡7¡§00¡Á10¡§30
¥é¥ó¥Á¡¡¡¡12¡§00¡Á14¡§30
¥Ç¥£¥Ê¡¼¡¡17¡§00¡Á21¡§30
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄêµÙÆü¡ÛÉÔÄêµÙ
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û
¡¦ÅÄÄ®±Ø¡ÊJR»³¼êÀþ/JRµþÉÍÅìËÌÀþ¡Ë¼Ç±º¸ý/Åì¸ý¤è¤êÄ¾·ë ÅÌÊâ1Ê¬
¡¦ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´ÀõÁðÀþ¡Ö»°ÅÄ±Ø¡×¤è¤ê ÅÌÊâ3Ê¬
¡Ú¤ªÅ¹¾Ò²ð¡Û
FUN DINING¡Ê³Ú¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÉFUN¡É¤òÂçÀÚ¤ËË¬¤ì¤ë¥²¥¹¥È¤Ë
Âç¿Í¤ÎÍ·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿·¤·¤¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë¿·¤·¤¤ÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤·¡¢
ÍèÅ¹¤¹¤ëÅÙ¤Ë¿·¤·¤¤¡ÉFUN¡É¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¿¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥ÕÊ¡ÅÄ¤Î¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ»Ë¡¤òËÁ¸±Åª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢
¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·ë²ÌÈ¯É½
ÀßÄê¶â³Û¡§2Ëü±ß
¼«Ê¢³Û¡§13Ëü4400±ß¡¡ÁýÅÄµ®µ×¡¡¿©»öÂå»ÙÊ§¤¤
¤ª¤ß¤ä¡§3Ëü400±ß¡¡¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¡¤ª¤ß¤äÂå»ÙÊ§¤¤
>>¥´¥Á¥ì¥®¥å¥é¡¼Áí»ÙÊ§³Û¤Ï¤³¤Á¤é