¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç½éÀïÆÍÇË¡ª¼¡Àï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÁª¼ê¤È·ãÆÍ¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡×
¡¡¡þÂîµå¡¡WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡²£ÉÍBUNTAI¡Ë
¡¡Âîµå¤ÎÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¡¢WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤¬7Æü¡¢²£ÉÍBUNTAI¤Ç³«Ëë¡£ÃË½÷¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯4°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê22¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Áª¼ê¤ò3¡¼0¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¼¤·¡¢2²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡Âè1¥²¡¼¥à¤Î½øÈ×¤ÏÁê¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¡Ý4¤«¤é5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤Æ11¡Ý5¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥²¡¼¥à¤Ï6Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¡¢11¡Ý4¤È°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥²¡¼¥à¤ÏÁê¼ê¤ÎÄ¹¤¤¥µ¡¼¥Ö¤ä²ó¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Î¶¯ÂÇ¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶·â¤Ç¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹Å¸³«¡£¤·¤«¤·¡¢8¡Ý8¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤·¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡2²óÀï¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯15°Ì¡¦¥·¥§¥ë¥Ù¥ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÃÄÂÎÀï¤Î½à·è¾¡¡¢ºÇ½ªÂè5»î¹ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç2¡Ý0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿Áê¼ê¤À¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ë·èÄêÀï¤ÇÉé¤±¤¿Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡¤¬¼Ú¤ê¤òÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼¡¤Î»î¹ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£