¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í2¡½3¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÏËÜµò¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ë³«Ëë9ÀïÌÜ¤Ç½é¤á¤ÆÇÔ¤ì¤Æ7·î12Æü°ÊÍè26Æü¤Ö¤ê¤ÎÃù¶â1¤òÆ¨¤·¡¢ºÆ¤Ó¼Ú¶â1¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÇÔ¤ì¤ë¤Î¤ÏºòÇ¯9·î14Æü°ÊÍè9»î¹ç¡õ327Æü¤Ö¤ê¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç³«Ëë¤«¤é8Àï8¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¡¢¤³¤Î²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿4ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦ÅÄÃæ±Í¤¬ºÇ½é¤ËÂÇÀÊ¤Ø·Þ¤¨¤¿¥ª¥¹¥Ê¤Ë4µåÌÜ¤ÎÆâ³Ñ¹â¤á¥·¥å¡¼¥È¤òº¸Íã¤Ø8¹æ¥½¥í¤È¤µ¤ì¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¡¢¤³¤ì¤¬Áê¼ê¤Î·è¾¡ÅÀ¡£
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ò·Ð¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éº£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿ÅÄÃæ±Í¤Ï¤³¤ì¤¬³«Ëë¤«¤é43»î¹çÌÜ¤Ç½é¤á¤ÆÍá¤Ó¤¿ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Æü6Æü¤Þ¤Ç18»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ç27¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÄËº¨¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¼ºÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨3ÇÔÌÜ¡Ê0¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ³«Ëë¤«¤é100»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Î°ìÀï¡£
¡¡5·î1Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë°ÊÍè98Æü¤Ö¤ê¤Î1·³ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿36ºÐ¤ÎÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦ÅÄÃæ¾¤Ï3²ó¤Ë¼«¤é12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÀèÀ©¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¡¢6²óÅÓÃæ3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤È¹¥Åê¡£¤À¤¬¡¢4·î3Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë°ÊÍè126Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨2¾¡ÌÜ¤Ê¤é¤º¡£ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤Ï3ÀïÏ¢Â³¤Ç¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§ÅÄÃæ¾¡¡¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÓÃæ¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò»Ä¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Æ¤·¤Þ¤¤²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£