¸©Ä£¤Ç¤Ï¡¢80Ç¯Á°¤Ë¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤¿¸¶Çú¤ÎÈá»´¤µ¤ä¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶Çú¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¿å¤òµá¤á¤Æ¡¢Àî¤ËÆþ¤ë¿Í¡¹¡Ä¡£¿Æ¤òË´¤¯¤·¡¢¿©ÎÁ¤¬¤Ê¤¯Àã¤ò¿©¤Ù¤ë»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤â¡£
¸©Ä£¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ò¥í¥·¥Þ¡¦¥Ê¥¬¥µ¥¸¶Çú¤È¿Í´Ö¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¡£
¸¶Çú¤Ë¤è¤ëÈï³²¤òÅÁ¤¨Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÊ¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¡Ö¥³ー¥×¤Ê¤¬¤Î¡×¤¬´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç£¸Æü¤â¿Æ»Ò¤Ê¤É¤¬´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤ê²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸÷±É¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
´ë²è¤·¤¿¡Ö¥³ー¥×¤Ê¤¬¤Î¡×Áí¹ç´ë²è¼¼ Ê¿ºå½ã°ì¤µ¤ó
¡ÖÈïÇú¤µ¤ì¤¿Êý¤âÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¡¹¤ò´Þ¤á¤ÆÈï¤Ð¤¯Àï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤ËÉáÃÊ¤ÎÊë¤é¤·Ê¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×
¤³¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Ï¡¢¸©Ä£1³¬¤Ç£¸·î12Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¡¢º£¸å¤Ï¾¾ËÜ»Ô¤ä¾åÅÄ»Ô¡¢ÈÓÅÄ»Ô¤Ç¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£