¥Ý¥ó¥ÉµÞ¿¡¢±ÑÃæ¶äÍø²¼¤²¤âÉ¼³ä¤ì¤¬¶Ïº¹¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¼çÍ×ÄÌ²ß¤ÏÊý¸þÀ·ç¤±¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶·
¥Ý¥ó¥ÉµÞ¿¡¢±ÑÃæ¶äÍø²¼¤²¤âÉ¼³ä¤ì¤¬¶Ïº¹¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¼çÍ×ÄÌ²ß¤ÏÊý¸þÀ·ç¤±¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶·
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥É¤¬µÞ¿¡£±ÑÃæ¶ä¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤êÀ¯ºö¶âÍø£²£µ£â£ð°ú¤²¼¤²£´¡¥£°£°¡ó¤È¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤ÎÉ¼³ä¤ì¤Ï£µÂÐ£´¤Î¶Ïº¹¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¸«ÄÌ¤·¤Ï£±Ç¯¸å¤«¤é£³Ç¯¸å¤Î³Æ´ü´Ö¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢£Ç£Ä£Ð¸«ÄÌ¤·¤Ïº£Ç¯¤ò°ú¤¾å¤²¤âÍèÇ¯¤ÈºÆÍèÇ¯¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤¿¡£°Õ³°¤ÊÉ¼³ä¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ý¥ó¥ÉÁê¾ì¤¬µÞ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.34Âæ¾è¤»¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï198±ß¼êÁ°¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¼çÍ×ÄÌ²ß¤ÏÊý¸þ´¶¤Ë·ç¤±¤¿¡£Áí¤¸¤Æ¥É¥ëÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂ³¤«¤ºÃÍ¤òÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Àè½µËö¤Î¼å¤¤ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ºòÆü£Î£Ù»þ´Ö¤ÎÊÆ¶âÍ»Åö¶É¼ÔÈ¯¸À¤¬Áá´üÍø²¼¤²¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬°ìÃÊ¤ÎÇä¤ê°µÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤«¤éÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅ¤Ç´ðËÜ¹ç°Õ¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½àÈ÷¤ò³«»Ï¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¥É¥ëÇä¤ê¤Ï°ìÉþ¡£¥É¥ë±ß¤Ï146±ßÂæ¸åÈ¾¤Ë²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢147±ßÂæÁ°È¾¤Ë²¼¤²½Â¤ê¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.17¼êÁ°¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¤¢¤È¡¢1.16ÂæÈ¾¤Ð¤Ø¤ÈÈ¿Íî¡£
¥É¥ë±ß¤Ï147±ßÂæÁ°È¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¿¶Éý¤âÊý¸þÀ¤Ë·ç¤±¤ëÆ°¤¡£ÅìµþÃë²á¤®¤Î147.71¶áÊÕ¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï146.69¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È147.40ÉÕ¶á¤ÈÁ°Æü£Î£Ù½ªÃÍ¿å½à¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16ÂæÈ¾¤Ð¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î1.1650¶áÊÕ¤ò°ÂÃÍ¤ËÇã¤ï¤ì¡¢¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï1.1699¥ì¥Ù¥ë¤È1.17¤ÎÂçÂæ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÂæ¾è¤»¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢1.1650Âæ¤È¥É¥ë±ß¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÁ°Æü£Î£Ù½ªÃÍÉÕ¶á¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤ÏÅìµþÃë²á¤®¤Î172.17¶áÊÕ¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ171.40¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼Íî¡£¤½¤Î¸å¤Ï172±ßÉÕ¶á¤Þ¤ÇÈ¿È¯¤ÈÊý¸þÀ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Æ°¤¡£ÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Ï¥æー¥íÇã¤¤Àè¹Ô¤âÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡££¶·îÆÈ¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÃÃÊ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.34ÂæÁ°È¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£ÃíÌÜ¤Î±ÑÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤ê£²£µ£â£ð°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Æ£´¡¥£°£°¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢É¼³ä¤ì¤¬¿ø¤¨ÃÖ¤£´Ì¾¡¢£²£µ£â£ðÍø²¼¤²£µÌ¾¤Î¶Ïº¹¤È¤Ê¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤£²Ì¾¡¢£²£µ£â£ðÍø²¼¤²£µÌ¾¡¢£µ£°£â£ðÍø²¼¤²£²Ì¾¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ÛÎã¤Î£²²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥¤¥éー»á¤¬£±²óÌÜ¤Î£µ£°£â£ðÍø²¼¤²¤ò¼è¤ê²¼¤²¤Æ¡¢£²²óÌÜ¤Ë¤Ï£²£µ£â£ð¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.33Âæ¸åÈ¾¤«¤é1.3430ÉÕ¶á¤Ø¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï197±ßÉÕ¶á¤«¤é197.90ÉÕ¶á¤Ø¤ÈµÞ¿¡£¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¤Ï0.87Âæ³ä¤ì¤Ø¤È²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥É¤¬µÞ¿¡£±ÑÃæ¶ä¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤êÀ¯ºö¶âÍø£²£µ£â£ð°ú¤²¼¤²£´¡¥£°£°¡ó¤È¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤ÎÉ¼³ä¤ì¤Ï£µÂÐ£´¤Î¶Ïº¹¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¸«ÄÌ¤·¤Ï£±Ç¯¸å¤«¤é£³Ç¯¸å¤Î³Æ´ü´Ö¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢£Ç£Ä£Ð¸«ÄÌ¤·¤Ïº£Ç¯¤ò°ú¤¾å¤²¤âÍèÇ¯¤ÈºÆÍèÇ¯¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤¿¡£°Õ³°¤ÊÉ¼³ä¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ý¥ó¥ÉÁê¾ì¤¬µÞ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.34Âæ¾è¤»¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï198±ß¼êÁ°¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¼çÍ×ÄÌ²ß¤ÏÊý¸þ´¶¤Ë·ç¤±¤¿¡£Áí¤¸¤Æ¥É¥ëÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂ³¤«¤ºÃÍ¤òÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Àè½µËö¤Î¼å¤¤ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ºòÆü£Î£Ù»þ´Ö¤ÎÊÆ¶âÍ»Åö¶É¼ÔÈ¯¸À¤¬Áá´üÍø²¼¤²¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬°ìÃÊ¤ÎÇä¤ê°µÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤«¤éÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅ¤Ç´ðËÜ¹ç°Õ¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½àÈ÷¤ò³«»Ï¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¥É¥ëÇä¤ê¤Ï°ìÉþ¡£¥É¥ë±ß¤Ï146±ßÂæ¸åÈ¾¤Ë²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢147±ßÂæÁ°È¾¤Ë²¼¤²½Â¤ê¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.17¼êÁ°¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¤¢¤È¡¢1.16ÂæÈ¾¤Ð¤Ø¤ÈÈ¿Íî¡£
¥É¥ë±ß¤Ï147±ßÂæÁ°È¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¿¶Éý¤âÊý¸þÀ¤Ë·ç¤±¤ëÆ°¤¡£ÅìµþÃë²á¤®¤Î147.71¶áÊÕ¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï146.69¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È147.40ÉÕ¶á¤ÈÁ°Æü£Î£Ù½ªÃÍ¿å½à¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16ÂæÈ¾¤Ð¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î1.1650¶áÊÕ¤ò°ÂÃÍ¤ËÇã¤ï¤ì¡¢¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï1.1699¥ì¥Ù¥ë¤È1.17¤ÎÂçÂæ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÂæ¾è¤»¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢1.1650Âæ¤È¥É¥ë±ß¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÁ°Æü£Î£Ù½ªÃÍÉÕ¶á¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤ÏÅìµþÃë²á¤®¤Î172.17¶áÊÕ¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ171.40¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼Íî¡£¤½¤Î¸å¤Ï172±ßÉÕ¶á¤Þ¤ÇÈ¿È¯¤ÈÊý¸þÀ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Æ°¤¡£ÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Ï¥æー¥íÇã¤¤Àè¹Ô¤âÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡££¶·îÆÈ¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÃÃÊ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.34ÂæÁ°È¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£ÃíÌÜ¤Î±ÑÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤ê£²£µ£â£ð°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Æ£´¡¥£°£°¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢É¼³ä¤ì¤¬¿ø¤¨ÃÖ¤£´Ì¾¡¢£²£µ£â£ðÍø²¼¤²£µÌ¾¤Î¶Ïº¹¤È¤Ê¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤£²Ì¾¡¢£²£µ£â£ðÍø²¼¤²£µÌ¾¡¢£µ£°£â£ðÍø²¼¤²£²Ì¾¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ÛÎã¤Î£²²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥¤¥éー»á¤¬£±²óÌÜ¤Î£µ£°£â£ðÍø²¼¤²¤ò¼è¤ê²¼¤²¤Æ¡¢£²²óÌÜ¤Ë¤Ï£²£µ£â£ð¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.33Âæ¸åÈ¾¤«¤é1.3430ÉÕ¶á¤Ø¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï197±ßÉÕ¶á¤«¤é197.90ÉÕ¶á¤Ø¤ÈµÞ¿¡£¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¤Ï0.87Âæ³ä¤ì¤Ø¤È²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ