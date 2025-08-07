¥È¥é¥ó¥×¡È´ØÀÇ15¡ó¡É¤ËÆüÊÆ¤Ç¥º¥ì¡¡ÀìÌç²È¡ÖÆüËÜ¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò½Å»ë¤·¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òË¾¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡×¡Ú£Î¥¹¥¿²òÀâ¡Û
ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¸á¸å1»þ1Ê¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Î¿·¤¿¤ÊÀÇÎ¨¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüÊÆ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ËÇ§¼±¤Î¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö¥é¥È¤Á¤ã¤ó¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡×9²óÌÜ¤ÎÅÏÊÆÃæ¡¢¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤ëÀÖÂôÂç¿Ã
ÆüËÜ¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò½Å»ë¤·¡¢¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òË¾¤Þ¤º?
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤ÈÆ¬¤¬¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¤â¡¢»Ù»ýÎ¨¤¬4³ä¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¾Ç¤ê¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Áê¸ß´ØÀÇ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüÊÆ´Ö¤Î¡È¥º¥ì¡É¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£15%Ì¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÎ§15%¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢15%°Ê¾å¤ÎÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë°ìÎ§15%¤Î´ØÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉÊÌÜ¤Ë15%¾å¾è¤»¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÎÐÃã¤Ï½¾Íè¤ÎÀÇÎ¨¤¬3.2%¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤¬15%¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¡¢3.2¡Ü15¤Ç18.2%¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µíÆù¤Ï½¾Íè¤ÎÀÇÎ¨¤¬26.4%¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¡¢26.4%¤Î¤Þ¤Þ¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¡¢26.4¡Ü15¤Ç41.4%¤Ë¤Ê¤ê¡¢40%¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢41.4%¤Î´ØÀÇ¤Ê¤ó¤Æ¤«¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢¾¦Çä¤Ï»à³èÌäÂê¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ç§¼±¤Î¥º¥ì¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?¤Þ¤À¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï²ÄÇ½À¤ÎÏÃ¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀ³¤Âç³Ø¤Î¾®Ã«Å¯ÃË¶µ¼ø¤ËÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ã«¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òË¾¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬·Á¤ò»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òË¾¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬Ë¾¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾®Ã«¶µ¼ø¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤¹¡£
EU¤Ï¡¢º£15%Ì¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÎ§15%¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢15%°Ê¾å¤ÎÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤È¤¤¤¦ÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤Ç¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ËºÇÎÉ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ï¡¢EU¤ÎÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤òÆüËÜ¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢¤¤Ã¤È³ÕÎ½¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç°®¼ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¿ä»¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Á¤ã¤ÖÂæ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«?
´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Ìî»û¸ÞÅµÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡Ö³ÕÎ½´Ö¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬ÆÃÎã¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢³ÕÎ½´Ö¤Ç¤Ï¹ç°Õ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ìÆü¤âÁá¤¯¡È¹ç°ÕÆâÍÆ¤ÈÆ±¤¸·Á¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦¡ÉÀ¯ÉÜ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¾õ¶·¡× ¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ÎÀ¼¤Ï¡Ä
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
°ìÆü¤òÁè¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
°ñ¾ë¸©¾ïÎ¦µí¿¶¶½¶¨²ñ¤ÎÃ«¸ýÍ¦»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡¢µíÆù¤Ï4¤«·î¤Ç37¥È¥óÍ¢½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÇÎ¨¤¬26.4%¤«¤é41.4%¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÈó¾ï¤ËÍ³¡¹¤·¤ÌäÂê¡£Í¢½Ð¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¸å¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ä¥¤¥¹¥é¥à½ô¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤òÁý¤ä¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ð¤«¤êÍê¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¾ßÌý¤ÏÀÇÎ¨¤¬3%¤«¤é18%¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüÅì¾úÂ¤¤ÎéðÀîÂÙÊå¼èÄùÌò¤Ï¡Ö¼è°úÀè¤Î´ë¶È¤Ï¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¾õ¶·¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤Ê¤«¤é¤º¾¦Çä¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ËÇ§¼±¤Î¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Áá¤¯²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó:
ÆüËÜ¤«¤é¤â¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤âÍ¥½¨¤ÊÊý¤¬¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¸ÀÍÕ¤Î¼è¤ê°ã¤¤¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿Ê¬¡¢´±Î½¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¹ç°Õ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢EU¤âÆüËÜ¤Î¸ò¾Ä¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÎãÁõÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î¿®ÍÑ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤È¤à¤·¤í¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥¢¥á¥ê¥«¤Î»öÌ³Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ½ñ¤´¹¤¨¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¹¤é¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤³¤ÇµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤âÁá¤¯ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤¤³¤È¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©¡¡ Åê»ñ¤Ç¤âÆüÊÆ¤ÎÇ§¼±¤Ë¥º¥ì
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Ç§¼±¤Î¥º¥ì¤Ï¡¢Åê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë5500²¯¥É¥ë¡ÊÌó81Ãû±ß¡Ë¤È¤¤¤¦µð³Û¤ÎÅê»ñ¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï²æ¡¹¤Î¤ª¶â¤Ç¡¢¼«Í³¤ËÅê»ñ¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÌîµåÁª¼ê¤¬¼õ¤±¼è¤ë·ÀÌó¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÍ»»ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Ã«¶µ¼ø¤¤¤ï¤¯¡ÖÆüËÜÂ¦¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡ØÍ»»ñ¡Ù¤È¤¤¤ï¤º¡¢¡ØÅê»ñ¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ò¾ÄÃÊ³¬¤Ç¤ÏÆâÌõ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ë¥º¥ì¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬°ìÂ¸¤Ç¡¢»Ù»ý¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö²æ¡¹¤Î¤ª¶â¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢EU¤âÆ±¤¸¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó:
¤½¤ó¤Ê¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼ª¤Ë¤ÏÅê»ñ¤È¤¤¤¦¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤·¤«ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ê¸¾Ï¤Ë»Ä¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤Ç¤â¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó:
Ê¸¾Ï¤Ë»Ä¤¹¤È¡¢º£¤Þ¤ÇÆüËÜ¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿²¿¤«¤â¾å½ñ¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿Ìá¤¹¤Î¤âÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤ê²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ËÜÅö¤Ë´±Î½¤Î³§¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤Êºî¶È¤òº£¤Þ¤µ¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
