ÃæÆü¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍ¤¬¾Ð´éËþ³«¤Î¥×¥í½é¾¡Íø¡Ö10ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡¡¥¹¥¿¥ó¥ÉÎ¾¿Æ¤Ø»×¤¤¸ì¤ë
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü8¡½3ºå¿À¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡ÃæÆü¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¢¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¡Ê22¡á´ØÀ¾Âç¡Ë¤¬10ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ËÎ×¤ß¡¢8²ó¡¢116µå¤òÅê¤²¡¢6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¶â´Ý¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½øÈ×¤Ï¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Í×½êÍ×½ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¾å¤¬¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤È¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡Á°²ó7·î31Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ï¾¡¤ÁÉé¤±¤³¤½¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢5²ó1/3¤ò7°ÂÂÇ6¼ºÅÀ¤È¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àÅêµå¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£10ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤ò¤«¤±¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ïºå¿À¡¦°Ë¸¶¤È¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ìº¸ÏÓÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï2»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É3¼ÔËÞÂà¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î2²ó¤ËÃæÀî¤Ëº¸±Û¤¨1¹æ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤Îº¸±Û¤¨2¹æ¥½¥í¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢3²ó2»àÆóÎÝ¤«¤éÃæÌî¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤µ¤ì¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â3²ó¤Ë3ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£4²ó¤Ëº´Æ£µ±¤ËÃæ±Û¤¨¥½¥í¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢5²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï¿¹²¼¤ò»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó¤Î¹¶·â¡£4ÅÀº¹¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¶â´Ý¤òÂÇÀÊ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë6¡¢7¡¢8¤Ï3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»î¹ç¤òºî¤Ã¤Æµß±ç¿Ø¤Ø¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤¿¡£6»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Ìµ»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤ÈºÇ½é¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤Ï½øÈ×¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Ê¿¬¾å¤¬¤ê¤ÎÅêµå¤Ï¡Ë¤½¤³¤¬¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤Æ¤âµå°Ò¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¥á¥Ò¥¢¤«¤é¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤È¤Ã¤¿¶â´Ý¤Ï¡¢ÅÐÈÄÆü¤Ë¤º¤Ã¤È¤«¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¸þ¤±¡Ö¤º¤Ã¤È»î¹ç¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢10ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤»Ñ¤ò¤ß¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£