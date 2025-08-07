ÏÂ²Î»³¸©Àª½é¤ÎÍ¥¾¡¡ª ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¶¯¤µ¸«¤»¤ë¡ÚÁ´¾®¥Ð¥ìーÃË»Ò¡Û
¡¡7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¥¹¥ß¥»¥¤ Vitality ¥«¥Ã¥×JVA Âè£´£µ²óÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¾®³ØÀ¸Âç²ñ¤ÎºÇ½ªÆü¤¬Ä®ÅÄ»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÃË»ÒÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢²¬»³¥¢¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ÈÏÂ²Î»³¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹Jr.¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·è¾¡¤ÎÂè1¥»¥Ã¥È¡¢²¬»³¥¢¥Ã¥¯¥¹¤¬ÎÉ¤¤¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ë¤â¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¡¢21-16¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¦¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥»¥Ã¥¿ー»³²¼ÐÔ¶õ¤ä165cm¤ÎËÌ¸¶¿ÂÇ·²ð¤òÃæ¿´¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢21-13¤Ç¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¡£ÏÂ²Î»³¸©Àª¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£