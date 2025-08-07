¥Ð¥¹¤Çµã¤»ß¤Þ¤ÌÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¼Õ¤ë¥Þ¥Þ¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¼Õ¤ë¤Î¡©¡×3ºÐÂ©»Ò¤ÎÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤È¡Ø¿´²¹¤Þ¤ëÂÐ±þ¡Ù
¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ¥Ð¥¹¤äÅÅ¼Ö¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤äÈ÷¤¨¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤Ë°ÜÆ°»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬Âà¶þ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤ä³¨ËÜ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÆü¡¹¤¢¤ì¤³¤ì¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤¿ºÝ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢¿´²¹¤Þ¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÄ¤¤Â©»Ò¤È¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤¿Æü
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õ¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤±¤ì¤É¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ïµã¤¯¤Î¤¬»Å»ö¡×¤È¤â¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
³Î¤«¤Ë¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îµã¤À¼¤ÏÂç¿Í¤Î¼ª¤Ë¤Ï¶Á¤¯¤â¤Î¡£
¤±¤ì¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤â³§¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ëµã¤¤Ê¤¬¤éÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤â¤¬»×¤¤¤ä¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¸«¼é¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯5·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§fumo
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Yuki.K
°û¤ßÊâ¤¤¬¼ñÌ£¤Î¸µ¥¥ã¥Ð¾î¡£¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¿Í´Ö´Ñ»¡ÎÏ¤Ç¥³¥é¥à¤ò¼¹É®Ãæ¡£¤¹¤Ã¤È¿Í¤Î²û¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅ·Á³¿Í¤¿¤é¤·¤¬Éð´ï¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«¡¢¿Í¤«¤é½Å¤¤ÏÃ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¥¥ã¥Ð¥¯¥é¶ÐÌ³¸å¤Ï¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬½Ð»º¤òµ¡¤ËÂà¿¦¡£¸½ºß¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÇÆÀ¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¼èºà¤ËÀ¸¤«¤·¡¢¼ç¤Ë½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤Îµ¡Èù¤òµ»ö¤Ë¤¹¤ë¥Þ¥Þ¥é¥¤¥¿ー¡£