¡¡7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¥¹¥ß¥»¥¤ Vitality ¥«¥Ã¥×JVA Âè£´£µ²óÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¾®³ØÀ¸Âç²ñ¤ÎºÇ½ªÆü¤¬Ä®ÅÄ»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÉÙ¤Î¸¶¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤¬º£Ç¯¤â¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Î»³¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Õ¥£¥ËJVC¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£Á°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤·è¾¡¤Ï¶å½£ÀªÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ¤Î¸¶¤Î¿ÈÄ¹164cm¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ýー¡¢Ãæ粼²ÖºÚ¤¬Âç³èÌö¡£¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤ÈÌöÆ°¤¹¤ë¤È¡¢ÉÙ¤Î¸¶¤Ï1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ò21-7¤ÈÂçº¹¤ÇÃ¥¤¤¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÜÀï¤È¤Ê¤ë¤â21-19¤Ç¼è¤ê¤¤ê¡¢Èá´ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£