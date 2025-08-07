¶È¼Ô¤Î¿Í¤¬Íè¤ëÁ°¤ËÆ¨¤²¤½¤Ó¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¹õÇ¤¬¸«¤»¤¿¡Ø²Ä°¦¤¹¤®¤ë¹ÔÆ°¡Ù¤Ë1Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎÈ¿¶Á¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¤Í¤§¡×¡ÖµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬ºÇ¹â£÷¡×
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍèµÒ¤Ë¶Ã¤¤¤ÆÊªÃÖ¤Î°ìÈÖ¾å¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ç¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¸µ¤«¤é¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿²ÙÊª¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤Ï32Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢1Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¶È¼Ô¤Î¿Í¤¬Íè¤ëÁ°¤ËÆ¨¤²¤½¤Ó¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¹õÇ¤¬¸«¤»¤¿¡Ø²Ä°¦¤¹¤®¤ë¹ÔÆ°¡Ù¡Û
²ÙÊª¤Ëµ¼ÂÖ¤¹¤ëÇ
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø@henri_cat_¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õÇ¤Î¡Ö¥¢¥ó¥ê¡×¤Á¤ã¤ó¤¬ÍèµÒ¼Ô¤Ë¶±¤¨¤ÆÊªÃÖ¤Î°ìÈÖ¾å¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ã¥ïー¤ÎÅÀ¸¡¤Î¤¿¤á¤Ë¶È¼Ô¤µ¤ó¤¬ÍèË¬¤·¡¢Æ¨¤²¤½¤Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥ó¥ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¶ìÆù¤Îºö¤È¤·¤ÆÁÝ½üÍÑ¶ñÆþ¤ì¤ËÆ¨¤²¹þ¤ó¤À¤Î¤À¤½¤¦¡£
¥¢¥ó¥ê¤Á¤ã¤ó¤Ï°ìÈÖ¾å¤ÎÃª¤Ë¾è¤ê¡¢ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüÍÑÉÊ¤Î·ä´Ö¤Ë¤¦¤Þ¤¯¿ÈÂÎ¤ò¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¡¢ÌÜ¤ò¤Þ¤ó´Ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶È¼Ô¤µ¤ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥¢¥ó¥ê¤Á¤ã¤ó¤ÏÃª¤Î¾å¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÊªÃÖ¤Ë°ú¤¤³¤â¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¶¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç´é¤ò¤Ú¤·¤ã¤ó¤³¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥ê¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´é¤Ú¤·¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¡ØÌµÍýÌµÍý¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥ó¥ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¿ÈÆâ¤·¤«¿´¤òµö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤È°¦¤ª¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÊë¤é¤¹Æü¡¹
¥¢¥ó¥ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢2021Ç¯6·î29Æü¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤óÂð¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿äÄê6ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¡£¥½¥Õ¥¡¤ËÊÑ¤Ê¤Þ¤¿¤¬¤êÊý¤ò¤·¤ÆÈùÌ¯¤Ê¤ª´é¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë»þ¤Ï¾²¤Ë¿²¤½¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê´é¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢¤È¤Æ¤âÉ½¾ðË¤«¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥ê¤Á¤ã¤ó¤¬¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ËËèÆü¤ò³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹»Ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¾Ð´é¤ÈÌþ¤·¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø@henri_cat_¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤âÇ¤Î¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@henri_cat_¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§Æ£°æ²Ö²»
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£