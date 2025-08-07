177cm¤Î6Ç¯À¸¥¨ー¥¹¶¶ËÜãÖ¤¬ÌöÆ°¡ª Ê¼¸ËÀÐ³¤¤¬Á´»î¹ç¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤Ç´°Á´Í¥¾¡¡ÚÁ´¾®¥Ð¥ìーº®¹ç¡Û
¡¡7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¥¹¥ß¥»¥¤ Vitality ¥«¥Ã¥×JVA Âè£´£µ²óÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¾®³ØÀ¸Âç²ñ¤ÎºÇ½ªÆü¤¬Ä®ÅÄ»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º®¹çÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Çºò¥·ー¥º¥óÇÆ¼Ô¤ÎKAISERS¥¸¥å¥Ë¥¢ ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡ÊÂçºå¡Ë¤ò²¼¤·¤¿Ê¼¸ËÀÐ³¤¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤ÈÆîÉô¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤¬·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢Ê¼¸ËÀÐ³¤¤Î¿ÈÄ¹177cm¤Î6Ç¯À¸¥¨ー¥¹¶¶ËÜãÖ¤¬ÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤ò21-15¤ÇÃ¥¤¦¤È¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤â¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë21-10¤ÈÂçº¹¤Ç³ÍÆÀ¡£Á´»î¹ç¥¹¥È¥ìー¥È¾¡¤Á¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
