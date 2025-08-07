±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ç400¥¥í°ÜÁ÷¡¡¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤È¤µ¤ì¤¿83ºÐÃËÀ¡¢°ãË¡¤Ê¶¯À©Æþ±¡¤á¤°¤ê¹ñ¤ËÍ×Ë¾
·ò¹¯¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤À¤È¤·¤Æ¶¯À©Æþ±¡¤µ¤»¤é¤ì¤¿ÃËÀ¤È¡¢¤½¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬8·î7Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Åö³ºÉÂ±¡¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ½¹ð¤Ê¤·¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¤äÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤ò¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ËÍ×Ë¾¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ü±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ç400¥¥íÏ¢¹Ô¡¢Ìô¤Ç¿´¿È¤ËÊÑÄ´
¶¯À©Æþ±¡¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»³»Ôºß½»¤Î¹¾¸ýÕé¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¡£
ÂåÍý¿Í¤ÎÀ¾Á°·¼»ÒÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯12·î12Æü¡¢ÉÙ»³»ÔÆâ¤Î¶ÐÌ³Àè¤ÇÆÍÁ³±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ë¤µ¤ì¡¢¼«Âð¤«¤é400¥¥í°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿ÆÊÌÚ¸©¤ÎÊóÆÁ²ñ±§ÅÔµÜÉÂ±¡¤Ë¼Ö¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¡£
¹¬¤¤¡¢¹¾¸ý¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¤¬³°Éô¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂà±¡¤Ç¤¤¿¤¬¡¢37Æü´Ö¤ÎÆþ±¡Ãæ¤Ë¸þÀº¿ÀÌô¤ÎÉþÍÑ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡¢Êª¤¬Æó½Å¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¼ê¤¬¿Ì¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¡¢ÉÂ±¡¤òÁê¼ê¼è¤êÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¡£±§ÅÔµÜÃÏºÛ¤Ïº£Ç¯5·î¡¢¹¾¸ý¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë°åÎÅÊÝ¸îÆþ±¡¤Ï°ãË¡¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¡¢°å»Õ¤é¤ËÂ»³²Çå½þ¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡ü¡ÖÍ½¹ð¤Ê¤·¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¤ò¡×¸üÏ«¾Ê¤Ë10¹àÌÜ¤òÍ×Ë¾
¤³¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹¾¸ý¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿Í¤È¡¢Àº¿À°åÎÅ¤ÎÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÄÂÎ¡Ö»ÔÌ±¤Î¿Í¸¢ÍÊ¸î¤Î²ñÆüËÜ»ÙÉô¡×¤Ï7·î¡¢Æ±ÍÍ¤Î¿Í¸¢¿¯³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î10¹àÌÜ¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤ò¸üÏ«¾Ê¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡Ê1¡Ë±§ÅÔµÜÉÂ±¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Í½¹ð¤Ê¤·¤ÎÎ©ÆþÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä¾¤Á¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê2¡ËÆÊÌÚ¸©Æâ¤ÎÂ¾¤ÎÀº¿À²ÊÉÂ±¡¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Í½¹ð´ü´Ö¤Ê¤·¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê3¡ËÂè»°¼ÔÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖÌ¿Îá¤òÈ¯½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê4¡Ë°åÎÅÊÝ¸îÆþ±¡¤ÎÉ¬Í×À¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤´µ¼Ô¤ò¡¢Ä¾¤Á¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÂà±¡¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê5¡Ë°åÎÅË¡¤Ë´ð¤Å¤¯³«Àßµö²Ä¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢Æþ±¡´µ¼Ô¤òÅ¾±¡¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê6¡Ë¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»ÊË¡¤¬Ç§Äê¤·¤¿°ãË¡¤Ê¶¯À©Æþ±¡¡×¤Î»öÎã¤È¤·¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê7¡Ë3¿Í¤Î°å»ÕÌÈµö¤Ë´Ø¤¹¤ë½èÊ¬¤ò¹ñ¤Ëµá¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê8¡Ë·º»öÁÊ¾ÙË¡Âè239¾òÂè2¹à¤Ë½¾¤¤¡¢·º»ö¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê9¡ËÆÊÌÚ¸©Åö¶É¤Î´ÆÆÄ¸¢¸Â¶¯²½¤òµá¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê10¡ËÅ¬Ë¡À¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÉ¼Á¤Ê°åÎÅ¤Î¼Â¸½¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿»ØÆ³¡¦´ÆÆÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¡Ö¥Ç¥¿¥é¥á¤Ê¿ÇÃÇ¡×¤Ç¶¯À©Æþ±¡
À¾Á°ÊÛ¸î»Î¤é¤Ï8·î7Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¸üÏ«¾Ê¤«¤é°ì±þ¤Î²óÅú¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Àº¿À²ÊÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö±§ÅÔµÜÉÂ±¡¤ÎÀº¿À²Ê°å¤Ï¡¢ËÍ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ËÉÂµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿ÈÂÎ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¤Ìô¤òÂçÎÌ¤Ë°û¤Þ¤µ¤ì¡¢º£¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÉÂ±¡Â¦¤ÏÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ËÌäÂê¤Î¤Ê¤¤¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖµÌÃ¾ã³²¡×¡ÖÌÑÁÛ¡×¡Ö´¶¾ð¼º¶Ø¡×¡Ö¾ÇÁç¡×¡Ö¶½Ê³¡×¡ÖË½¸À¡¦Ë½ÎÏ¹Ô°Ù¡×¤Ê¤É¤ÈµºÜ¤·¤¿Æþ±¡ÆÏ¤òÆÊÌÚ¸©ÃÎ»ö°¸¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¾Á°ÊÛ¸î»Î¤é¤Ï¡¢Àº¿À¾ã³²¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ°å»Õ¤¬º¬µò¤Î¤Ê¤¤¿ÇÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÍÆ°×¤Ë¶¯À©Æþ±¡¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¤Ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¸½¾õ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿°ãË¡¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¦¤Ã¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¡ÖÀº¿À²ÊÉÂ±¡¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×
À¾Á°ÊÛ¸î»Î¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö°ì¸«¡¢Å¬Ë¡¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¼êÂ³¤¤Ç¤³¤¦¤·¤¿°åÎÅÊÝ¸îÆþ±¡¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Àº¿À°åÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï²Ê³ØÅª¤Ëº¬µò¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤âÄÌ¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
»ÔÌ±¤Î¿Í¸¢ÍÊ¸î¤Î²ñÆüËÜ»ÙÉôÄ¹¤Î¾®ÁÒ¸¬¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡ÖÀº¿À²ÊÉÂ±¡¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç´µ¼Ô¤Ø¤ÎµÔÂÔ¤äÉÔÀµ¹Ô°Ù¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè»°¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¤¤¤«¤Ë¤Õ¤ì¤µ¤»¤ë¤«¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¡¢Âà±¡¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¯À©ÅÙ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×