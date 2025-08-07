¥¯¥Ü¥¿¤¬¥µ¥ó¥È¥êー¤È¤Î¸ø³«Îý½¬»î¹ç¼Â»Ü¤òÈ¯É½
¡¡7Æü¡¢V.LEAGUE MEN WEST¤Î¥¯¥Ü¥¿¥¹¥Ô¥¢ー¥ºÂçºå¤¬¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¤È¤Î¸ø³«Îý½¬»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¸ø³«Îý½¬»î¹ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00¤«¤é¥µ¥ó¥È¥êーÌ§ÌÌ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿ーÂÎ°é´Û¤Ç¼Â»Ü¡£
¡¡¥¯¥Ü¥¿¤ÏÃêÁª¤Ç24Ì¾¤ò²ñ¾ì¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ»þÅÀ¤Ç¥¯¥Ü¥¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤ß³ÎÇ§²ÄÇ½¤Ê¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ë¤Æ¡¢°ÆÆâ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥êー¥°¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿ÂçºåÂÐ·è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£