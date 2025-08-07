ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¡¡Á´¹»À¸ÅÌ4¿Í¤Çºî¤ë´õË¾¤Î·Ò¤°¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤
ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤Ç¤Ï¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬ºî¤Ã¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤¬ÈïºÒÃÏ¤ÈÁ´¹ñ¤ò·Ò¤°²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÉü¶½¤òµ§¤Ã¤Æºî¶È¤òÂ³¤±¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¸¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤¬Èþ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢³¤¤ËÎ®¤ìÃå¤¤¤Æ´Ý¤¯ºï¤é¤ì¤¿¥¬¥é¥¹¤Î¤«¤±¤é¡¢¥·¡¼¥°¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥·¡¼¥°¥é¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ä¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¼î½§»ÔÎ©ÂçÃ«¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ºî¤Ã¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡ÖÂçÃ«¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¤âÉüµì³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¼î½§»ÔÂçÃ«ÃÏ¶è¡£
¾®Ãæ°ì´Ó¤ÎÂçÃ«¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÃÏ¶è³°¤ËÈòÆñ¤·¡¢¿ÌºÒÁ°23¿Í¤¤¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¸½ºß4¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¿Ì¤ÎÄ¾¸å¡¢ÃÏ°è¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤ÈÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÆÃ»º¤Î±ö¤ä¥·¡¼¥°¥é¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡ÖÂçÃ«¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤Ç¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¥Á¥ã¡¼¥à¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¤ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä500±ß¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯10·î¤«¤é2025Ç¯1·î¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¥Á¥ã¡¼¥à¤ÎÂè°ìÃÆ¤Ï¡¢ÂçÃ«ÃÏ¶è¤Î³¤´ß¤Ç¤È¤ì¤¿³³Ì¤ä¼î½§»Ô¤Î±üÇ½ÅÐ±öÅÄÂ¼¤Î±ö¤Ê¤ÉÂçÃ«ÃÏ¶è¤Î¼«Á³¤òÀ¸¤«¤·¤¿4¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¡£
Âè°ìÃÆ¤Ï¡¢¼î½§»Ô¤ÎÆ»¤Î±Ø¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¶âÂô»Ô¤äµÜ¾ë¸©¤Ê¤É¸©Æâ³°7¥«½ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¸«»ö¤Ë´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯1·î¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃÎ¤Ã¤¿µÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â»Ô¤Î½»¿Í¤«¤é¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Èµ¤Àç¾Â»Ô¤ÎÂçÃ«³¤´ß¤Ç¤È¤ì¤¿¥·¡¼¥°¥é¥¹¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥·¡¼¥°¥é¥¹¤òÂ£¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈ¯ºÒÅö»þ¡¢µ¤Àç¾Â»Ô¤ÎÆ»¤Î±Ø¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿郄¶¶ÇîÌÀ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
郄¶¶¤µ¤ó¤Ï¥·¡¼¥°¥é¥¹¤òÂ£¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡£ÂçÃ«¡¦ÂçÃ«¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê±ï¤¬¡£»ä¤¿¤Á¤â´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤â´èÄ¥¤ì¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÉü¶½¤ÏÄ¹¤¯¤«¤«¤ë¤±¤ì¤É¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
ÂèÆóÃÆ¤Îº£²ó¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤¬ºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Ä®¤ÎÌ¾Êª¡¦¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤¿¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¿Ì¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢å«¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÎÊ¸»ú¡£
¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹Í¤¨¤¿À¸ÅÌ¤ÏÃÏ¿Ì¤Ç¤Ç¤¤¿¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿å«¤â¤¢¤ë¤·¡£¤½¤¦¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×
²ÆµÙ¤ß´ü´ÖÃæ¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬8·î£µÆü¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤òºî¤ëºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï´·¤ì¤¿¼ê¤Ä¤¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¥«¥×¥»¥ë¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì»þ´Ö¤Îºî¶È¤Ç´°À®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢53¸Ä¤ÎÂçÃ«¥Á¥ã¡¼¥à¡£
ÂçÃ«¥Á¥ã¡¼¥à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÁí¹ç³Ø½¬¤Î¼ø¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¾ì½ê¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤âÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÀ¸¡Ö¤¤ç¤¦¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¤ÎÉõÆþºî¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀèÀ¸¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼î½§»ÔÀ¶¿åÄ®¤Ë¤¢¤ë±üÇ½ÅÐ±öÅÄÂ¼¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¡¢±öÅÄÂ¼¤Ç±ö¤Å¤¯¤ê¤ÎÂÎ¸³³Ø½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤Þ¤Ç¤ÎÇä¾å¤Î°ìÉô¤ò±öÅÄÂ¼¤Ë´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±öÅÄÂ¼¤ÏÀ¸ÅÌ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿´óÉÕ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë´óÉÕ¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¤â¤Î¤ò°û¤ßÊª¤ä±öÊ¬Êäµë¤Ë»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¡¢±öÅÄÂ¼¤Ç¤Ïº£²ó¡¢½é¤á¤Æ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ªÅ¹¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡£±öÅÄÂ¼¤Ï±öÅÄÂÎ¸³¤â¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤â±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤òÃÖ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¿§¤ó¤Ê¿Í¤ËÂçÃ«¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÂçÃ«¤ËÍè¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Ä®¤ÎÉü¶½¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢¸©¤òÄ¶¤¨¤¿å«¤òÀ¸¤ó¤ÀÂçÃ«¥Á¥ã¡¼¥à¡£
¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ò¤¬¤ê¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£