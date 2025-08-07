ÌÔÈ¿ÏÀ¤ÎÃæµïÀµ¹¤ÈÈï³²¼Ô½÷À¡¢½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤±þ½·¤Ë¡ÖºÛÈ½¤·¤Ê¤¤¤Ê¤éÌÛ¤Ã¤È¤±¡×¤ÎÊò¤ìÀ¼
¡¡2025Ç¯8·î6Æü¡¢¸µSMAP¡¦ÃæµïÀµ¹¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±Æü¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤·¤¿Â³Êóµ»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤È¿ÏÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ½÷ÀÂ¦¤âÂ¨ºÂ¤ËºÆÈ¿ÏÀ¡£»öÂÖ¤Ï¤µ¤é¤ËÊ£»¨²½¤·¡¢Å¥¾Â¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæµïÀµ¹¤¬½÷À¥¢¥Ê¤òñÙ¤·¤¿¡¢ÈÜÎô¤Ê¼ê¸ý¤Î¾ÜºÙ
¡¡¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ºÇ½é¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¡£Ãæµï¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¿¼¹ï¤Ê½÷ÀÌäÂê¤Ç¡¢¿¿Áê¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬Èï³²½÷À¤Ë¡È9000Ëü±ß¡É¤â¤Î²ò·è¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¡£¹â³Û¤Ê¶âÁ¬¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊóÆ»¤Ï°ìµ¤¤Ë²áÇ®¤·¤¿¡£
ÃæµïÀµ¹¤È½÷À¥¢¥Ê¤ÎÁ´ÌÌÂÐÎ©
¡Ö2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¤¬¼¡¡¹¤ÈµÙ»ß¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¡¢Æ±¶É¤Ï°ÛÎã¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±·î¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Ï·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¡£3·î¤Ë¤ÏÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°ì»þ¤Ï¼ýÂ«¤Ë¸þ¤«¤¦¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÂ³Êó¤¬ºÆ¤ÓÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡Ù¤Îµ»ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡Ö¡Ú¾×·â¥¹¥¯¡¼¥×¡ÛÃæµïÀµ¹¡ØÀË½ÎÏ¡Ù¤ÎÁ´ËÆ¤¬¤Ä¤¤¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡ª¡ÔÈï³²ÆâÍÆ¤¬µ¤µ¤ì¤¿ÄÌÃÎ½ñ¤òÆþ¼ê¡Õ¡×¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë2023Ç¯6·î2Æü¡¢Ãæµï¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¡¢ÄÌÃÎ½ñ¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤ò¤â¤È¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Ãæµï¤µ¤óÂ¦¤Ï¡¢¡ÔÄÌÃÎ½ñ¤Î½Ð½ê¤ä¿¿µ¶¤¬ÉÔÌÀ¡Õ¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¡¢¡ÔÉÔÆ±°ÕÀ¸òºá¤Ë³ºÅö¤·¤¦¤ëÀË½ÎÏ¡Õ¡ÔÉÔË¡¹Ô°Ù¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿µ½Ò¤Ï¡ÔÅö¿¦¤é¤ÎÇ§¼±¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡Õ¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½÷ÀÂ¦ÂåÍý¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ô¼éÈëµÁÌ³¤¬½ç¼é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Õ¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¡£ÊóÆ»¼«ÂÎ¤ÎÀµÅöÀ¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤¹¤ë¤È½÷ÀÂ¦¤â¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ô¼éÈëµÁÌ³¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ïº£²ó¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â°ìÀÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Õ¤ÈÃæµïÂ¦¤Î¼çÄ¥¤òÈÝÄê¤·¡¢Á´ÌÌÂÐÎ©¤Î¹½¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤Î±þ½·¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÎä¤á¤¿À¼¤âÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔºÛÈ½¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤·¤Ê¤¤¤Ê¤éÌÛ¤Ã¤È¤±¡Õ
¡ÔÄóÁÊ¤·¤Ê¤¤¸Â¤êÉÔÌÓ¤ÊÈ¿ÏÀ¡Õ
¡ÔË¡Äî·èÃå¤·¤Ê¤è¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤¿¤ÀÉ¬»à¤Ë°õ¾ÝÁàºî¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔºÛÈ½¤Ç·è¤á¤Ê¤¤¤Ê¤é¤â¤¦¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Õ
¡¡¤â¤Ï¤ä¡È¤É¤Á¤é¤Î¸À¤¤Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦ËÜ¼Á¤è¤ê¤â¡¢½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤±þ½·¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¡¢À¤´Ö¤ÏÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¿¿Áê¤Î²òÌÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢»ÊË¡¤Î¾ì¤Ç¤Î·èÃå¤¬ÉÔ²ÄÈò¤È¤Î¸«Êý¤Ï¶¯¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡½¡½¡£