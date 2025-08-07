ÇòÀÐËã°á¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¤ò¤Ñ¤¯¤ê¡ª¤ªÃãÌÜ´éSHOT¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡ª¡×
8·î6Æü¡¢ÇòÀÐËã°á¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº¹¤·Æþ¤ì¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤ªÃãÌÜ´éSHOT¤ò¸ø³«
ÇòÀÐ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢Æ±ÆüÊüÁ÷¤Î¼«¿È¤Î½Ð±é¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¸å¤Î´ÕÄê¿Í¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤ò¹ðÃÎ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¸½¾ì¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ç551¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¤¬¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Î¾¼ê¤Ç»ý¤Ã¤¿ÆÚ¤Þ¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥â¥°¥â¥°ÇòÀÐ¤µ¤óÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¤ª´é¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÆÚ¤Þ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇòÀÐ¤Ï2020Ç¯10·î¤ËÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¡£º£²ó¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¸å¤Î´ÕÄê¿Í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æ£ÌÚÄ¾¿Í±é¤¸¤ëÅÚÌçÀ¿¤¬½êÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡ØÅÚÌç´ÕÄê½ê¡Ù¤Î»öÌ³°÷·ó¸¦µæ°÷¡¦¹âÁÒÉ¢»ÒÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë