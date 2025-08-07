Ä¹Ìî»Ô¤Ç¡ÖÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¡×°äÂ²²ñ°÷¸º¾¯¡Ä·Ñ¾µ¤¬²ÝÂê¡¡¾®³Ø£¶Ç¯À¸¡ÖÀïÁè¤ò¤·¤Ê¤¤¡£¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ëÍ¦µ¤¤ò¤â¤Á¤¿¤¤¡×
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Ä¹Ìî»Ô¤Ç¤Ï£·Æü¡¢ÀïÁè¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤òÅé¤à¼°Åµ¤¬±Ä¤Þ¤ì¡¢°äÂ²¤Ê¤É¤ª¤è¤½300¿Í¤¬Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Þ¡¢°äÂ²²ñ¤Î·Ñ¾µ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÎÀïË×¼Ô¤ËÊû¤²¤é¤ì¤¿Ê¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¡£
Ä¹Ìî»Ô·Ý½Ñ´Û¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿»Ô¤Î¡ÖÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¡×¤Ë¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ç²ÈÂ²¤òË´¤¯¤·¤¿°äÂ²¤ä²®¸¶·ò»Ê»ÔÄ¹¤Ê¤É¤ª¤è¤½300¿Í»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼°¤Ç¤ÏÈïÇúÃÏ¡¦¹Åç¤ËµîÇ¯Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Ä¹Ìî»ÔÆâ¤Î»ùÆ¸¤¬Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤ÇÅÜ¤é¤Ê¤¤¡£Ë½ÎÏ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¼þ¤ê¤Î¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈïÇú¼Ô¤ÎÊý¤äÈïÇú¼ÔÆóÀ¤¤ÎÊý¤ÎÏÃ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¤êÀïÁè¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½ªÀï80Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢°äÂ²¤Î¹âÎð²½¤ä5Ç¯Á°¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ÇÇ¯¡¹¡¢ÄÉÅé¼°¤Î»²Îó¼Ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°äÂ²²ñ¤Î·Ñ¾µ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìî»Ô°äÂ²²ñ Áêß·ÍÎÃË ²ñÄ¹
¡Ö¤³¤Î²ñ¤â¤À¤ó¤À¤ó²ñ°÷¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£±ù¤ÎÊý¡¢ÌÅ¤ÎÊý¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤«¤ªÂ¹¤µ¤ó¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ë¤â²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»Ô¤ä°äÂ²²ñ¤Ïº£¸å¤â¤³¤Î»þ´ü¤ÎÄÉÅé¼°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£