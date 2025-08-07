¤â¤¦¤¹¤°44ºÐ¡¢¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ó¥¿¡¦¥¯¥ë¥¹¤Ïº£¤âÊì¹ñ1Éô¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¡Ö20À¤µª¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤À¸¤»Ä¤ê¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¤¬¡¢º£¤âÊì¹ñ¤Î1Éô¤Ç¥×¥ì¥¤¤òÂ³¤±¤ë¥¹¥¿¡¼FW¤¬¤¤¤ë¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡¢¥Þ¥é¥¬¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¸µ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½FW¥í¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¡¦¥¯¥ë¥¹¤À¡£
¥µ¥ó¥¿¡¦¥¯¥ë¥¹¤Ï2022Ç¯¤«¤é¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤1Éô¤Î¥ê¥Ù¥ë¥¿¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤ëµ¡²ñ¤Ï·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀèÆü¤Î¥ê¡¼¥¬¡¦¥Ñ¥é¥°¥¢¡¼¥¸¥ã¸å´üÂè5Àá¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Æ¥ó¥Ù¥¿¥êÀï¤Ç75Ê¬¤«¤éÅÐ¾ì¡£79Ê¬¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë3ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¡¢3-1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
´Å¤¤´éÎ©¤Á¤Ë½Â¤ß¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¡×¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¸½ºß¤Î¥µ¥ó¥¿¡¦¥¯¥ë¥¹¡£¤É¤³¤Þ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¤È¤â¤Ë¸«¼é¤ê¤¿¤¤Áª¼ê¤À¡£
Y mientras tanto, gol de Roque Santa Cruz.— En Una Baldosa (@enunabaldosa) August 1, 2025
Cumple 44 años en unos días.#FútbolParaguayo pic.twitter.com/SkM0jjt9cK