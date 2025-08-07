ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡¢°¦¼ÖÎò13Ç¯¡õÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï22Ëü¥¥í¤Î¡ÈÃÏµå6¼þÊ¬¡É¡Ö¸½¾ì¤â¼«Ê¬¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Lemino¥É¥é¥Þ¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡Á¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡Á¡ÙÇÛ¿®µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Ä¡ª¡©¿À»³¤Î¡È¥Ð¥Ç¥£¡É¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃå¡ª
¡¡º£ºî¤ÏÅì³¤¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡Á¥é¡¦¥Ü¥ó¥Î¥¥¡Á¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£Å·ºÍ¥·¥§¥Õ¡¦±ó³¤æÆÂÀ¡Ê¿À»³ÃÒÍÎ¡¿WEST.¡Ë¤È»û¤Î¸µÉû½»¿¦¤Ç¤¢¤ëÊý¾æµ±¸µ¡ÊÃæÂ¼³¤¿Í¡¿Travis Japan¡Ë¤Î¡ÈºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¡É¤¬²£ÉÍ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê²°Âæ¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Î¤ªÊ¢¤È¿´¤òËþ¤¿¤¹¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¼«¿È¤ÎºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¡áÁêËÀ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö°¦¼Ö¡×¤È½ñ¤¤¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼Ö¤¬¤¹¤¤Ç¸½¾ì¤â¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò30Ç¯¤¯¤é¤¤´Ó¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°¦¼ÖÎò¤ÈÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï¡Ö13Ç¯¤Ç22Ëü¥¥í¡£ÃÏµå6¼þ¶á¤¯¤³¤Î»Ò¤È¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£É×Ìò¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¤«¤é¡Ö¼Ö¤Ï¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¹ñ»º¼Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î»Ò¤È¤ÏÂÎ¤Î°ìÉô¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ¹â¤ÎÁêËÀ¡¢Ì£Êý¡¢¿ÆÍ§¡£»ä¤ÎÉô²°¤Ç¤â¤¢¤ë¤·13Ç¯°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¡¢¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡¢Ìð²ÖóÕ¡ÊB&ZAI¡Ë¡¢ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
