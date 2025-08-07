¡ÚÃæÆü¡Û¶â´ÝÌ´ÅÍ¤¬10ÀïÌÜ¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¡¡ÂÇÀþ¤¬ÂçÎÌ8ÆÀÅÀ¤Ç¼ó°Ì¡¦ºå¿À²¼¤·Ï¢ÇÔ¤ò3¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü8-3ºå¿À(7Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)
ÃæÆü¤ÏÂÇÀþ¤¬ÌöÆ°¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò3¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤Î¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¤¬½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ10ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£½é²ó¡¢ÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¤È¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤«¤éÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ëÀä¹¥¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÂÇÀþ¤Ï1²óÎ¢¡¢ÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¤Ï¤³¤³¤«¤éÎ¾¥Á¡¼¥àÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¡£2²ó¡¢ºå¿À¡¦ÃæÀîÍ¦ÅÍÁª¼ê¤Î¥×¥í½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃæÆü¤Ï¤½¤ÎÎ¢¤Ë¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹Áª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
3²ó¤ÏÃæÌîÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÅÄÃæ´´ÌéÁª¼ê¤È¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤ò¤¢¤²¤ÆºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤¿¤¤¶â´ÝÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢4²óÉ½¤Ë¤Ïº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤Ë¥½¥íHR¤òÈïÃÆ¤·¤³¤Î»î¹ç3¼ºÅÀÌÜ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢5²ó¤«¤é¤Ï¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë0¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÇÀþ¤Ï2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î5²óÎ¢¡¢ËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤ÈÁê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¥Ü¡¼¥ë¤È²ÃÆ£¾¢ÇÏÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç¤µ¤é¤Ë2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£Â³¤¯6²ó¤Ë¤âºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¢¤²¡¢¶â´ÝÅê¼ê¤ËÂçÎÌ8ÅÀ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶â´ÝÅê¼ê¤Ï8²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤¤ê116µå¡¢Èï°ÂÂÇ6¡¢6Ã¥»°¿¶¡¢3¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¡£8²ó¤ò½ª¤¨¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤È¡¢°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤È¾Ð´é¤Ç¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£9²ó¤Ï2ÈÖ¼ê¤Î¥á¥Ò¥¢Åê¼ê¤¬Äù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢ÃæÆü¤Ïºå¿À¤Ë¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂÇÀþ¤¬12°ÂÂÇ8ÆÀÅÀ¤ÈÇúÈ¯¡£¾¡¤Ã¤¿¶â´ÝÅê¼ê¤Ï¥×¥í10»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£