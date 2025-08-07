º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤¬Æ£°æÎµ²¦¤ËÄ©Àï¡¡Ï¢Â³Ä©Àï¤Ï11¡¢12Ç¯ÅÙ¤Î´Ý»³¶åÃÊ°ÊÍè13Ç¯¤Ö¤ê
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡Ê23¡Ë¡á²¦¾¤Ê¤É7´§¡á¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÁè¤¦Âè38´üÎµ²¦ÀïÄ©Àï¼Ô·èÄê3ÈÖ¾¡Éé¤Ï7Æü¡¢Åìµþ¡¦¾´ý²ñ´Û¤ÇÂè2¶É¤¬»Ø¤µ¤ì¡¢1ÁÈ2°Ì¤Îº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¤¬4ÁÈÍ¥¾¡¤ÎÀÐÅÄÄ¾ÍµÏ»ÃÊ¡Ê36¡Ë¤Ë101¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Âè1¶É¤ËÂ³¤¯Ï¢¾¡¤Ç3ÈÖ¾¡Éé¤ò2¾¡0ÇÔ¤È¤·¡¢Á°´ü¤ËÂ³¤¯Ä©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤³¤Î1¶É¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ»Ø¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£½ª¶É¸å¡¢¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤ÏÆ£°æ¤È¤Î7ÈÖ¾¡Éé¤Ø¸þ¤±¡Ö¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£7ÈÖ¾¡Éé¤òÀï¤¨¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Îµ²¦Àï¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢Â³Ä©Àï¤Ï2011¡¢12Ç¯ÅÙ¤Î´Ý»³Ãéµ×¶åÃÊ¡Ê54¡Ë°ÊÍè13Ç¯¤Ö¤ê¡£¶¦¤ËÅö»þÎµ²¦¤ÎÅÏÊÕÌÀ¶åÃÊ¡Ê41¡Ë¤ËÄ©¤ß1¾¡4ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°´ü¡¢Æ£°æ¤Ë2¾¡4ÇÔ¤À¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï6¶ÉÁ´¤Æ¤Ç°ã¤¦Àï·¿¤ò»Ø¤·¤¿¡£¸å¼êÈÖ¤ÎÂè3¶É¤Ç¤ÏµïÈô¼ÖÅÞ¤Îº´¡¹ÌÚ¤¬³Ñ¸ò´¹·¿¿¶¤êÈô¼Ö¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ëÀï½Ð¾ì¤ÏÅö»þ°ÊÍè1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢ºîÀï¹ª¼Ô¤¬¤É¤ó¤Ê½àÈ÷¤Ç7ÈÖ¾¡Éé¤ËÎ×¤à¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÎÀè¼ê¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âè2¶É¤Ï24¼êÌÜ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î±¦¶ä¤¬4ÃÊÌÜ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ³Ñ´¹¤ï¤êÁêÁá·«¤ê¶ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï3¶Ú¡¢ÀÐÅÄ¤Ï8¶Ú¤Ç¤ª¸ß¤¤6ÃÊÌÜ¤Þ¤ÇÊâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¹¶¤á¤ÎµòÅÀ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£54¼êÌÜ¡¢8¶Ú¤ËÂ³¤¤¤Æ7¶Ú¤ÎÊâ¤âÆÍ¤¤¤ÆÀïÀþ¤ò³ÈÂç¤·¤¿ÀÐÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï7¶Ú¤òÊüÃÖ¤·¤Æ5¶Ú¤ØÈô¼Ö¤òÅ¾²ó¡£³Ñ¶ä¸ò´¹¤Î¶ðÂ»¤Ê¤¬¤é¤È¶â¤òºî¤Ã¤ÆÀÐÅÄ²¦¤Ø¤ÎÊñ°ÏÌÖ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£Âè1¶É¤Ï10·î3Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ï¡¼Ç½³ÚÆ²¤Ç»Ø¤µ¤ì¤ë¡£