¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦ÀÆÌÚÉð»Ö½°±¡µÄ°÷¤Ï£·Æü¡¢Á°¸¶À¿»Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î¸åÇ¤¤ò·è¤á¤ë¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄÂåÉ½Áªµó¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½Áª¤ËÆ£ÅÄÊ¸ÉðÁ°´´»öÄ¹¡¢¾¾ÂôÀ®Ê¸»²±¡µÄ°÷¤ËÂ³¤¤¤ÆÎ©¸õÊäÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿ÀÆÌÚ»á¤Ï¡¢¸µ£Î£È£Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ì¤ë¡£
¡¡£¸Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¯Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¤Ï¡¢£³¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì£±£°Ê¬´Ö¤Î±éÀâ¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¸å¡¢Â¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤ÆµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬¶¦Æ±ÂåÉ½¤ËÁªÇ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Î©¸õÊäÆÏ¤òÄó½Ð¸å¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÆÌÚ»á¡£º£²ó¤ÎÎ©¸õÊä¤Ë»ê¤Ã¤¿»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÞ¤Ï´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»²±¡Áª¤Ç¡ËÈæÎã¤Ç£´£³£°É¼Âæ¤È¡¢£¸£°£°¡¢£µ£°£°¡¢£´£³£°É¼Âæ¤ÈÂç¤¤¯¸º¤é¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Á´¹ñÀ¯ÅÞ¤È¤·¤ÆÀ¯¸¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÂçºå¤ÎÃÏ°èÀ¯ÅÞ¤ËÌá¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Ï¢Î©¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ÕÌ£¤ÇÀáÌÜ¤ÎÁªµó¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¸å¤ÎÅÞÀª²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤¤¤Þ¤ÎÂÎÀ©¤ÇÌµÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËµÈÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Á°¼¹¹ÔÉô¤Î»þ¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÞ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÂåÉ½Áª¤Ï¡Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÎ©¾ì¤«¤é¤Î¿Í´Ö¤¬Æþ¤Ã¤Æà£³¥È¥Ã¥×á¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤ÇÅÞ¤ò±¿±Ä¤·¤Ê¤¤¤ÈÅÞÀª¤Ï²óÉü¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤éÎ©¸õÊäÆÏ¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©ÏÀ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ëÃæ¤Ç¡¢Î¾ÅÞ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÆÌÚ»á¤Ï¡Ö¼«¸øÀ¯¸¢¤Î±äÌ¿¤Ë¼ê¤òÂß¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï£±¥ß¥ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢²¾¤ËÀÐÇËÀ¯¸¢¤¬Âà¿Ø¤·¤Æ¿·¤·¤¤¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼«¸ø°Ý¤Ë¤è¤ëÂçÏ¢Î©¤Î²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤¦¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¼«¸ø¤È¡ËÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤À¾ì¹ç¡¢»ä¤Ï¼¡¤ÎÁªµó¤Ç°Ý¿·¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë´íµ¡¤Ë´Ù¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¼«¼Ò¤µÀ¯¸¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñÅÞ¡¢¤µ¤¤¬¤±¤¬ÅÞÀª¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ËÀ¯¸¢Æþ¤ê¤·¤ÆÁíÍýÂç¿Ã¥Ý¥¹¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¼Ò²ñÅÞ¤µ¤ó¤Ï¼«±ÒÂâ¤Î°ã·û¤¬¹ç·û¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñÀÇÈ¿ÂÐ¤ò»¿À®¤·¤Æ¼¡¤ÎÁªµó¤Ç¼Ò²ñÅÞ¤µ¤ó¡¢¤µ¤¤¬¤±¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°Ý¿·¤Ï´ë¶ÈÃÄÂÎ¤«¤é¤ª¶â¤ò¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¼«Í³¤ÊÀ¯ºö¤¬´ûÆÀ¸¢¤ËÀÚ¤ê¹þ¤á¤ë¡£°Ý¿·¤ÎÅÞÀ§¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÈÝÄê¤·¤¿¤È¡Ø¤¤¤¯¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¹ñÌ±¤«¤é»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
