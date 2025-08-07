µÈÅÄÍÓ¡Ö¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ç¶Ã¤¤ÎÁø¶ø ¡Ö¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¡Ä¡×¿¿Áê¹ðÇò¤Ç¾Ð¤¤Í¶¤¦
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/07¡Û½÷Í¥¤ÎµÈÅÄÍÓ¤¬8·î7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡Ê9·î5Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÅÄÍÓ¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤«¤éÈþÈ©Æ©¤±¤ë
Æ±ºî¤Ç¡ÖÂè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¡Ê5·î13Æü¡Á24Æü³«ºÅ¡Ë¤òË¬¤ì¤¿µÈÅÄ¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÏ©¾å¤Ç¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ã¯¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¤¤¤Æ¡£¡Ø¥È¥à¥¯¥ë¡¼¥º¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¶á¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢3¿Í¤°¤é¤¤SP¤¬¤¤¤Æ¡Ø»£¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆÀ©»ß¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤¹¤¬¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Ï³¹¤òÊâ¤¯¤Ë¤âSP¤òÏ¢¤ì¤ÆÊâ¤¯¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤¤¿µÈÅÄ¡£SP¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö°ì½ï¤ËÊâ¤¤Ê¤¬¤é¤³¤Ã¤½¤ê¼«»£¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤â¡¢¡Ö¶á¤¯¤Ç¸«¤¿¤éÈ©¼ã¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡ØÈ±·¿¤³¤ó¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¤è¤¯Ä´¤Ù¤¿¤éµ¶Êª¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈµÈÅÄ¤¬Áø¶ø¤·¤¿¤Î¤Ïµ¶Êª¤Î¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
µÈÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¤â¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¾¾²¼Þ«Ê¿¤Ï¡ÖÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë¤Ï¡¢µÈÅÄ¤Î¤Û¤«¡¢¼ç±é¤Î¹À¥¤¹¤º¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢»°±ºÍ§ÏÂ¡¢ÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£Æ±ºî¤Ï¡¢Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ö¤¢¤ë»ëÅÀ¡×ÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²èº×°Ê¹ß½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï½é¤Î¾å±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1989Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹ºÇ¹â¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥Ã¥«¡¼¾Þ¡¢2017Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2¤Ä¤ÎÀ¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾®Àâ²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í¤ÎÁ¯Îõ¤ÊÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¤ò¡¢¡Ö¤¢¤ëÃË¡×¡Ê2022¡Ë¤ÇÂè46²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ´Þ¤àºÇÂ¿8ÉôÌç¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¡£Àï¸å80¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë 2025Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢½ªÀï´Ö¤â¤Ê¤¤Ä¹ºê¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤À²áµî¤Ë¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡Ö½ýÀ×¡×¤È¡¢Ì¤Íè¤òÌ´¸«¤ë°µÅÝÅª¤Ê¡ÖÀ¸¡×¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÁ¯ÌÀ¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤àÍ¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤ë¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡µÈÅÄÍÓ¡Ö¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ç¶Ã¤¤ÎÁø¶ø
¢¡±Ç²è¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×
