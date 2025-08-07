¹Åç¡¡Á°ÀîÀ¿ÂÀ¤¬¥×¥í½é°ÂÂÇ½éÂÇÅÀ¡¡±¦±Û¤¨Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤ËÂç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¿·°æ´ÆÆÄ¤âÂç¶½Ê³
¡¡¡Ö£Ä£å£Î£Á¡Ý¹Åç¡×¡Ê£·Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤ÎÁ°ÀîÀ¿ÂÀÆâÌî¼ê¤¬¥×¥í½é°ÂÂÇ½éÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦¿¹¤ÎÍðÄ´¤ÇÆó²ó½ªÎ»»þ¤Ç£°¡Ý£¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»°²ó¤Ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¢ËöÊñ¤Î£²¥é¥ó¤Ç£´ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»Í²ó£²»àÆóÎÝ¤ÇÂåÂÇ¤È¤·¤ÆÁ°Àî¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎºäËÜ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÄ¾µå¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï±¦±Û¤¨¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ë¡£¥×¥í½é°ÂÂÇ½éÂÇÅÀ¤Î°ìÂÇ¤¬£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆóÎÝ¾å¤ËÅþÃ£¤·¤¿Á°Àî¤ÏÂç¤¤¯ÏÓ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤Æ¡¢ÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»°ÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤Î¥«¡¼¥×¥Ê¥¤¥ó¤âÁíÎ©¤Á¤Ç¿·°æ´ÆÆÄ¤âºÇÁ°Îó¤ÇÂç¶½Ê³¡£Á°Àî¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¤¤¯¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÉ¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÊÖ¤¹µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í½é¥Ò¥Ã¥È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àî¤Ï£··î£²£¸Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡££µÆü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¤«¤é£±·³¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï£²·³¤ÇÂÇÎ¨¡¦£²£·£¹¡¢£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£°ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£