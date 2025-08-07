É×¤ÏÍÌ¾¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡Ä°ð³Àµ®»Òà¹õ¥Ó¥¥Ë¤Î°µ´¬¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¿Íµû¤«¤Ê¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤¿¡×¤ÎÀ¼Â³½Ð
°µ´¬¤Î·ò¹¯Èþ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î°ð³Àµ®»Ò(¤¤¤Ê¤¬¤¡¦¤¤³)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢°µ´¬¤Î·ò¹¯Èþ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹õ¥Ó¥¥Ë¤ËÇò¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢ÉÍÊÕ¤äÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿°ìÏ¢¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥³¥á¥ó¥È¤ÏÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Çò¤È¹õ¤ÎÀÐ¡¢¼ÇÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ¼«Á³¤ÎÌÚ¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿°ð³À¤Î¥Ü¥Ç¥£¤¬±Ç¤¨¤ë¹½¿Þ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡Ä ÁÇÅ¨²á¤®¤ë¡Ä¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡Ä¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤À¤Í ¤·¤¢¤ï¤»Áé¤»¤«¤Ê ¤¢! ¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡×¡Ö¤ªÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¥¥³¤µ¤ó¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿Íµû¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ð³À¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë¥ß¥¹ÆüËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢22Ç¯¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ð³À·¼ÂÀ¤È·ëº§¤·¤¿¡£