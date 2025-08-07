¿À»³ÃÒÍÎ¡¢WEST.¤Î»Å»ö¤Ç¤â¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ»ÅÁðÈô¤Ó½Ð¤¹¡Ö¼«Á³¤È½Ð¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Lemino¥É¥é¥Þ¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡Á¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡Á¡ÙÇÛ¿®µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Ä¡ª¡©¿À»³¤Î¡È¥Ð¥Ç¥£¡É¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃå¡ª
¡¡º£ºî¤ÏÅì³¤¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡Á¥é¡¦¥Ü¥ó¥Î¥¥¡Á¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£Å·ºÍ¥·¥§¥Õ¡¦±ó³¤æÆÂÀ¡Ê¿À»³¡Ë¤È»û¤Î¸µÉû½»¿¦¤Ç¤¢¤ëÊý¾æµ±¸µ¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤Î¡ÈºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¡É¤¬²£ÉÍ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê²°Âæ¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Î¤ªÊ¢¤È¿´¤òËþ¤¿¤¹¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¥Ñ¥ê¤Ç½¤¹Ô¤·¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÎÅ·ºÍ¥·¥§¥Õ¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¿À»³¤Ï¡ÖÎÁÍý¥·¡¼¥ó¤ÏËèÏÃÉ¬¤º°ìÉÊ¥á¥¤¥ó¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë»öÁ°Îý½¬¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÎÉ¤¤ÊñÃú¤ÇÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ê½ç¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¸½¾ì¤ÇËÜÈÖ¤ò»£¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤«¤é¡ÈÄ´Ì£ÎÁ¤ò¤³¤ì¤À¤±¤¤¤ì¤Þ¤¹¡É¡È¤³¤ì¤¯¤é¤¤¾Æ¤¤Þ¤¹¡É¤È¤«¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤ë¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡ÖÀ±ÉÕ¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ê¤Î¤ÇÊñÃú¤µ¤Ð¤¤äÎÁÍý¤Î»ÑÀª¤Ïº£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿»Ñ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°Õ¼±¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ìÏ«¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡ÖÌ£¸«¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢¿Æ»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ë¾è¤»¤ÆÌ£¸«¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬±ø¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈºÆ¸½¡£¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Î»Å»ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£WEST.¤ÎYouTube¤Ç¤âÎÁÍý´ë²è¤ò·ë¹½¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤â¼«Á³¤È½Ð¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£»Ê²ñ¤«¤é¡Ö¤µ¤¹¤¬Å·ºÍ¥·¥§¥Õ¡×¤È´¶¿´¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¥¦¥£¡×¤ÈÊÖ»ö¤Þ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¡¢¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡¢Ìð²ÖóÕ¡ÊB&ZAI¡Ë¡¢ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
