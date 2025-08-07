¡Ú¿·Æü¡ÛÃª¶¶¤¬°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ¾¡¤ÁÅÀ8¤Ø ¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤¡×¡¡G1¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï7Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡ÖG1¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹35¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡AÁÈÍ½Áª¤ÇÍèÇ¯1·î4Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç°úÂà¤¹¤ëÃª¶¶¹°»ê¤ÈSANADA¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£2Ê¬48ÉÃ¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ¾¡¤ÁÅÀ¤ò8¤Ë¿¤Ð¤·¡¢ºÇ½ªÀï¤ØË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡SANADA¤Ï¾ì³°2³¬ÀÊ¤«¤é¥®¥¿¡¼¤ò»ý»²¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Ãª¶¶¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ËÅÐ¾ì¤·¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£½øÈ×¤ÏÏÓ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤«¤é¥¨¥¢¥®¥¿¡¼¤Î¥Ý¡¼¥º¡£¤¤¤¤Ê¤êSANADA¤¬É¨¹¶·â¡£·îÌÌ¿åÇú¤ò¸«¤»¤ë¤¬Ãª¶¶¤¬¤«¤ï¤¹¡£¥¹¥ê¥ó¥°¥Ö¥ì¥¤¥É¤«¤é¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾å¤ë¤¬¡¢Â¤¬¤Õ¤é¤Ä¤¡¢Íî¤Á¤ÆÉ¨¤òÄËÂÇ¡£¤Ê¤¼¤«¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤â¾ì³°¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¡£ÅÝ¤ì¹þ¤àÃª¶¶¤ËSANADA¤Ï¥®¥¿¡¼¤Ç¸åÆ¬Éô¤ò²¥ÂÇ¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤²¤ÆÂç¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãª¶¶¤Ë¥«¥Ð¡¼¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¼ó¸Ç¤á¤Ç¥«¥¦¥ó¥È3¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤ÁÅÀ8¤ÈºÇ½ªÀï¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿Ãª¶¶¤Ï¼ó¤ò¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¼ã¼ê¤Î¸ª¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ö²¶¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤¡£ÀÐ¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤â¡×¤È¸À¤¦¤È¹µ¼¼¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡£ºÇ½ªÀï¤Ï10Æü¤Î·²ÇÏÂç²ñ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ10¤È¥È¥Ã¥×Ê»Áö¤¹¤ëEVIL¤¬Áê¼ê¡£°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤ò·âÇË¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎG1À©ÇÆ¤Ø´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹¡£