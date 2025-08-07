ÆÁÅç¸©Ì±¤¬Áª¤Ö¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÂçºå»Ô¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·¡Û
¡Ö¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÂçÅì·úÂ÷¤Ï¡¢2025Ç¯2·î21Æü¡Á3·î10Æü¤Î´ü´Ö¡¢ÆÁÅç¸©µï½»¤Î20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷1044¿Í¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¡Ê¼«¼£ÂÎ¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È ½»¤ß¤¿¤¤³¹¡Ê¼«¼£ÂÎ¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ãÆÁÅç¸©ÈÇ¡ä¡×¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©Ì±¤¬Áª¤ó¤À¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¡Ê¼«¼£ÂÎ¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¡Û
Âçºå»Ô¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¡¦¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¹ÔÀ¯·ÐºÑ¤ÎÃæ¿õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìÉô¤Ë¤ÏÎò»ËÅªÌ¾½ê¤ÎÂçºå¾ë¤¬¤½¤Ó¤¨¡¢»ÍÅ·²¦»û¤äÂçºåÅ·ËþµÜ¡¢ÆñÇÈ¿À¼Ò¤Ê¤ÉÍ³½ï¤¢¤ë»û¼ÒÊ©³Õ¤â¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃæÇ·Åç¤Ë¤ÏÂçÀµ»þÂå¤Î·úÃÛÊª¤Ç¤¢¤ëÂçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²¤äÂçºå¶æ³ÚÉô¤¬»Ä¤ê¡¢Îò»Ë¤È¸½ÂåÊ¸²½¤¬Í»¹ç¤·¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê³¹¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½»ÜÀß¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬½¼¼Â¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä´Ñ¸÷¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌÌÖ¤âÈ¯Ã£¤·¡¢ÊØÍø¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÊë¤é¤·¤¬¼Â¸½²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£ÆÁÅç¸©¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÁÅç»Ô¤Ï¸©ÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¤¹¡£Ãæ¿´ÃÏ¤Ë¤Ï»Ô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ëÈý»³¤äÆÁÅç¾ëÀ×¤òÀ°È÷¤·¤¿ÆÁÅçÃæ±û¸ø±à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌÌÖ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢JR¤Î2Ï©Àþ¤äÏ©Àþ¥Ð¥¹¡¢ÆÁÅç¼«Æ°¼ÖÆ»¤ä¹â¾¾¼«Æ°¼ÖÆ»¡¢¹ñÆ»11¹æÀþ¤¬Áö¤ê¡¢ÆÁÅç¹Á¤«¤é¤Ï¥Õ¥§¥ê¡¼¤â±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÈÌîÀî¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎÀî¤¬Î®¤ì¡¢ÅìÂ¦¤Ï³¤¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¿å¤ÈÎÐ¤Î³¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àî¡¦³¤¡¦»³¤Ç¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢8·î¤Ë¤Ï°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤ªÊ×Ï©¡¢¿Í·Á¾ôÎÜÍþ¤Ê¤É¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤âÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë³¹¤Ç¤¹¡£Âç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¿Þ½ñ´Û¡¢ÉÂ±¡¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Á³¡¦Ê¸²½¡¦ÅÔ»Ôµ¡Ç½¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿½»¤ß¤ä¤¹¤¤³¹¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Åö¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¤¬ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡×¡Öº£½»¤ó¤Ç¤¤¤ë³¹¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢º£½»¤ó¤Ç¤¤¤ë³¹¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤Ï75.6¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
2°Ì¡§Âçºå»Ô¡¿ÆÀÉ¼Î¨1.8¡óºòÇ¯5°Ì¤«¤é2°Ì¤Ø¡¢Âçºå»Ô¤¬½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§ÆÁÅç»Ô¡¿ÆÀÉ¼Î¨2.1¡óºòÇ¯3°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ç¤·¤¿¡£
