ÄÌ»»386¾¡¡õ81ºÐÂÐ·è¤Ë°ÛÎã¤ÎÂçÇï¼ê¡ª¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÐÀî²íµ¬¤¬6²ó78µå2¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡¡¥Þ¡¼·¯¤ÈÅê¤²¹ç¤¤
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡½µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Îµå³¦ºÇÇ¯Ä¹º¸ÏÓ¡¦ÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¡Ê45¡Ë¤¬7Æü¡¢µð¿ÍÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ëº£µ¨6ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£6²ó78µå2¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤âº£µ¨3¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»189¾¡ÌÜ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ý¤ÁÌ£¤ÎÀ©µåÎÏ¤Çµð¿ÍÂÇÀþ¤Ëµö¤·¤¿°ÂÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«¡Ö3¡×¡£ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅêµå¤È¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤â°Î¶È¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤Î¹¥¼é¤ò¾Î¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ198¾¡±¦ÏÓ¤È1Ç¯ÌÜ¤«¤é24Ç¯Ï¢Â³¾¡Íø¤Î¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ò»ý¤ÄÄÌ»»188¾¡º¸ÏÓ¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¡£Î¾Åê¼ê¤È¤â½é²ó¤«¤é¹¥Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢ÀÐÀî¤¬Àè¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡3²óÀèÆ¬¤ÎÅÄÃæ¾¤Ë5µåÌÜ¤ËÅê¤¸¤¿³°³ÑÄã¤á¤Ø¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¤¦¤Þ¤¯Âª¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥Ê¡¼¤Çº¸Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÄ¾·â¡£ÅÄÃæ¾¤ÏÍª¡¹¤ÈÆóÎÝ¤ØÅþÃ£¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÀÐÀî¤Ï1ÈÖ¡¦´Ý¤ò°ìÄ¾¡¢2ÈÖ¡¦¼ãÎÓ¤ò±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢2»à»°ÎÝ¤ÇÂ³¤¯Àô¸ý¤Ë3µåÌÜ¤Î¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤¿¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òº¸Á°¤Ë±¿¤Ð¤ìÅÄÃæ¾¤ËÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ì£Êý¤¬¤¹¤°¤ËÅÀ¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¡£4²ó2»à¤«¤éÅÄÃæ¤¬Ï¢Â³»Íµå¤ò½Ð¤·¡¢¥ª¥¹¥Ê¤¬¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÆ±ÅÀÂÇ¡£¤½¤·¤Æ5²ó¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³°ÂÂÇµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¿·¿Í¤«¤éÅê¼ê»Ë¾å½é¤Î24Ç¯Ï¢Â³°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÃæÁ°ÂÇ¤òÅÄÃæ¾¤«¤éÊü¤Ä¡£»°±ºÂçÊå¡ÊDeNA¡Ë¤¬»ý¤Ä24Ç¯Ï¢Â³¡Ê2Ç¯ÌÜ¤Î93¡Á16Ç¯¡Ë¤ÎÅê¼ê¥×¥íÌîµåºÇÄ¹µÏ¿¤ËÊÂ¤Ó¡¢ºòÇ¯¼«¿È¤¬»Ë¾å½é¤á¤ÆÃ£À®¤·¤¿Ìî¼ê¤ò´Þ¤á¤¿ÂçÂ´Áª¼ê¤Î1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤ÎÏ¢Â³°ÂÂÇ¤â¡Ö24Ç¯¡×¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡1¡½1¤Ê¤¬¤éÎ¾Åê¼ê¤ÎÅêÂÇ¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÌö¤ËÇ®µ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤«¤¨¤ëÅìµþD¡£Æ±ÅÀ¤Î5²ó¤Ë¤ÏÀÐÀî¤¬¡¢ÀèÆ¬¤ÎÁýÅÄÂç¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢1»à»°ÎÝ¤«¤é´Ý¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Îµ¾Èô¤òµö¤·¤¿¡£6²ó¡£ÅÄÃæ¾¤Îµå¿ô¤¬100µå¤òÄ¶¤¨¡¢¤³¤Î²ó¤Ç¸òÂå¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ëµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂçÇï¼ê¤¬¶Á¤ÅÏ¤ëÃæ¡¢2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Çµð¿Í¥Ù¥ó¥Á¤ÏÅÄÃæ¾¤Î¸òÂå¤òÁªÂò¡£2ÈÖ¼ê¡¦Á¥Ç÷¤«¤éÃæÂ¼Íª¤¬Æ±ÅÀ¤Îº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ä¡£ºÆ¤Ó»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤ê¡¢¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Â³¤¯2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÇÂÇ½ç¤¬²ó¤Ã¤ÆÍè¤¿ÀÐÀî¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÇÀÊ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¹âÄÅ´ÆÆÄ¡£·ë²Ì¤ÏÍ·Èô¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï6²ó¤Þ¤ÇÅê¤²ÀÚ¤ê¡¢78µå2¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£¾¡ÇÔ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæ¾¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ç45ºÐº¸ÏÓ¤ÎÅêµå½Ñ¤¬¸÷¤Ã¤¿