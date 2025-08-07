²Æ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ÖÉÙ»³¸©¤ÎÀä·Ê¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¤Ï¡Ö¹õÉô¶®Ã«±§Æà·î²¹Àô¼þÊÕ¥ë¡¼¥È¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯7·î22¡Á23Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÃæÉôÃÏÊý¤Î²Æ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤Àä·Ê¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²Æ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ÖÉÙ»³¸©¤ÎÀä·Ê¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
±§Æà·î±Ø¤Ï¡¢¶®Ã«±è¤¤¤òÁö¤ë¡Ö¹õÉô¶®Ã«¥È¥í¥Ã¥³ÅÅ¼Ö¡×¤ÎÈ¯Ãå±Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÂÅò½ä¤ê¤äÈþ½Ñ´Û¡Ö¹õÉô»Ô·Ý½ÑÁÏÂ¤¥»¥ó¥¿¡¼ ¥»¥ì¥Í¡×¡¢¡Ö±§Æà·îÃÏ¥Ó¡¼¥ë¡×¤Î¥Ó¡¼¥ë¹©¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö±§Æà·îÇþ¼ò´Û¡¿¤¦¤Ê¤Å¤¿©ºÌ´Û¡×¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¹ç´Ö¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²¹Àô¹¥¤¤Ë¤ÏÀäÂÐ±§Æà·î²¹Àô¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤½¤³¤Þ¤Ç±É¤¨¤Æ¤ëÌõ¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¿·³ã¸©¡Ë¡¢¡Ö²Æ¤Ç¤âÎÃ¤·¤¯¡¢ÎÐ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¶®Ã«Èþ¤¬¿´¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯·Ê¿§¤¬åºÎï¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö±§Æà·î²¹Àô¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¹õÉô·ÌÃ«¤ÇÎÃ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿Ä¹Ìî¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î©»³¹õÉô¥¢¥ë¥Ú¥ó¥ë¡¼¥È¤ÎÉÙ»³¸©Â¦¤ÎÅÐ»³¸ý¤È¤Ê¤ëÎ©»³±Ø¤«¤é¤Ï¡¢Âç¼«Á³¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¤ä¥í¡¼¥×¡¼¥¦¥§¥¤¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¹õÉô¥À¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Î©»³¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éÌó40Ê¬¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÎ©»³±Ø¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢Î©»³Ï¢Êö¤ò´Ö¶á¤ËË¾¤ß¡¢¤Î¤É¤«¤ÊÅÄ±àÉ÷·Ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤ëìÔÂô¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÎ©»³¹õÉô¥¢¥ë¥Ú¥ó¥ë¡¼¥È¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¡¢²Æ¤ÎÎÃ¤·¤¤»³Ï¼¤Î¶õµ¤¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÅÐ»³¤ä»¶ºö¤â³Ú¤·¤á¡¢»³¤ÎÎÐ¤È¹â¸¶¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï²Æ¤Ç¤âÎÃ¤·¤¯¡¢¡Ê»ç³°Àþ¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ë²Æ¤Ê¤Î¤Ë»ÄÀã¤¬¤¢¤ë¡ÜÀä·Ê¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿´ôÉì¸©¡Ë¡¢¡ÖÎ©»³Ï¢Êö¤ÎÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤¬³Ú¤·¤á¡¢²Æ¤Ç¤âÎÃ¤·¤¤¤¿¤á¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÎ©»³¹õÉô¥¢¥ë¥Ú¥ó¥ë¡¼¥ÈÆþ¸ý¼þÊÕ¤Ï¡¢²Æ¤Ç¤âÎÃ¤·¤¯¡¢ÍºÂç¤ÊÎ©»³Ï¢Êö¤ÎÀä·Ê¤¬¹¤¬¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¤ËºÇÅ¬¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§Î©»³»³Ï¼¥¢¥ë¥Ú¥ó¥ë¡¼¥ÈÆþ¸ý¼þÊÕ¥ë¡¼¥È¡¿126É¼1°Ì¤Ï¡¢Î©»³»³Ï¼¥¢¥ë¥Ú¥ó¥ë¡¼¥ÈÆþ¸ý¼þÊÕ¥ë¡¼¥È¡£¤¨¤óÄé¤Î¹â¤µ186m¤ÈÆüËÜ°ì¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ë¡Ö¹õÉô¥À¥à¡×¤ÎÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯6·î²¼½Ü¤«¤é10·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë´Ñ¸÷Êü¿å¤Ï°µ´¬¤Î¸÷·Ê¡£É¸¹â1470m¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²Æ¤Ç¤âÎÃ¤·¤¯Èò½ë´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)