¡¡¶ÚÆù¤¬À¨¤¹¤®¤ë½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆÃ·±Æ°²è¤Ç¡È¹ÝÅ´¤Î¿¬¡É¤ò¸ø³«¡£¶§´ï¤ò¥Ò¥Ã¥×¤Î¶ÚÎÏ¤À¤±¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥à¥¥à¥½÷»Ò¡¢¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¤ò¡È¤ª¤·¤ê¤Ç¶´¤à¡É¡© ¶ÄÅ·¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°
¡¡WWE¤ÎÂè3¥Ö¥é¥ó¥É¡¦NXT¤Ç³èÌöÃæ¤Î¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¡¦¥°¥ì¡¼¥¹¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¶ÚÆù¤È¥Ñ¥ï¡¼¤¬Çä¤ê¤ÎÈà½÷¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ÃÄÂÎ»þÂå¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶¼°Ò¤Î¶§´ï¥¥ã¥Ã¥ÁÆÃ·±Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»Â¿·¤ÊÉð´ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤ÎÆ°²è¡£¥¹¥Ñ¥Ê¡¢¥×¥ì¡¼¥È¡¢¥±¥ó¥É¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¿¬¤Î¶ÚÎÏ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¼¡¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¤â¤ª¿¬¤Ë¶´¤ó¤Ç¸«»öÀ®¸ù¡£ºÇ¸å¤Ë¥é¥À¡¼¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÌµÍý¡Ä¡×¤È¥ª¥Á¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÕºÆÀ¸¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥¯±ÇÁü¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÎÏ¶¯¤¯¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¨È¿±þ¡£¡Ö¹ÝÅ´¤Î¿¬¡×¡Ö¥é¥À¡¼¤â¹Ô¤±¤¿¤Ç¤·¤ç¡©£÷¡×¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¤À¤è¡×¡ÖÊ¢¤¬ÄË¤¤£÷£÷£÷¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡NXT¤Ç¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥â¥ó¥í¡¼¤È¤Î¹³Áè·à¤Ç¤Ï¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤È¶þ¿«¤Ë¤Þ¤ß¤ì¡¢ºÇ¶á¤Ï¾ï¤ËÅÜ¤ê´é¤Î¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤À¤¬¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ÏËº¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡£Â¢½Ð¤·±ÇÁü¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¡¢ËÜÍè¤ÎÌÀ¤ë¤¤»Ñ¤ÇÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
