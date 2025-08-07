º´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡¢2´üÏ¢Â³Ä©Àï·èÄê¡ªÄ©·è»°ÈÖ¾¡Éé¤ÇÀÐÅÄÄ¾ÍµÏ»ÃÊ¤Ë¾¡Íø Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¤È¤Î¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï10·î3Æü³«Ëë¡¿¾´ý¡¦Îµ²¦Àï
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡ÊÌ¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢´ýÀ»¡¢23¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄê»°ÈÖ¾¡ÉéÂè2¶É¤¬8·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢º´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¤¬ÀÐÅÄÄ¾ÍµÏ»ÃÊ¡Ê36¡Ë¤Ë101¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2Ï¢¾¡¤ÇÄ©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤ÎÎµ²¦Ä©Àï¤ÏÁ°´ü¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¡£Æ£°æÎµ²¦¤È¤Î¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï¡¢10·î3Æü¤ËÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¡Ö¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ï¡¼Ç½³ÚÆ²¡×¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûº´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤¬Îµ²¦Ä©Àï¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ð
º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤¬¡¢Æ£°æÎµ²¦¤Ø¤Î2´üÏ¢Â³Ä©Àï¤ò·è¤á¤¿¡£º£´ü¤ÎÄ©·è»°ÈÖ¾¡Éé¤Ï¡¢ÀÐÅÄÏ»ÃÊ¤È·ãÆÍ¡£Âè1¶É¤ÏÁê³Ý¤«¤ê¡¢Âè2¶É¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤ÎÀè¼ê¤Ç³Ñ´¹¤ï¤êÁá·«¤ê¶ä¤ÎÀï·¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¶É¤Ç¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤¬¿¼¤¤¸¦µæ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ëÈô¼Ö¤ò²ó¤ë°ì¼ê¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£³ÑÀÚ¤ê¤«¤é¸å¼ê¿Ø¤Ø¶¯¤¯Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¼éÈ÷¤¬Çö¤¤ÀÐÅÄÏ»ÃÊ¤Ï¡¢³èÏ©¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ïº´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤¬Åª³Î¤Ë´ó¤»ÀÚ¤ê¡¢¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤³¤Î°ì¶É¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÎ×¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£10·î¤Î¥·¥ê¡¼¥º³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¼·ÈÖ¾¡ÉéÀï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿ÀÐÅÄÏ»ÃÊ¤Ï¡Ö¸áÁ°ÃæÁá¡¹¤Ë´Ö°ã¤¨¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤½¤³¤«¤é»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È°ì¶É¤òÁí³ç¡£¤Þ¤¿¡¢º£´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó»Ø¤»¤Æ½¼¼Â´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò»Ø¤»¤ë¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤¬2Ï¢¾¡¤ÇÄ©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£Îµ²¦Àï¤Ç¤Î2´üÏ¢Â³Ä©Àï¤Ï2000¡¦01Ç¯¤Î±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡¢2006¡¦07Ç¯¤Îº´Æ£¹¯¸÷¶åÃÊ¡¢2011¡¦12Ç¯¤Î´Ý»³Ãéµ×¶åÃÊ¤ËÂ³¤¯4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£°æÎµ²¦¤È¤Î¡ÈºÆÀï¡É¤È¤Ê¤ëÂè38´ü¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï¡¢10·î3Æü¤Ë½ÂÃ«¶è¤Î¡Ö¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ï¡¼Ç½³ÚÆ²¡×¤Ç³«Ëë¡£Á°´ü¤Ï2¾¡4ÇÔ¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿¼¤¤¸¦µæ¤Ç¾¡Íø¤·¤¿2¶É¤ÏÆ£°æÎµ²¦¤¬¡Ö´°ÇÔ¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£º£´ü¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ãÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£Î¾¼Ô¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤Ë´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡ãÂè38´üÎµ²¦Àï¼·ÈÖ¾¡Éé ÆüÄø¡¦ÂÐ¶É¾ì¡ä
Âè1¶É¡§10·î3¡¦4Æü¡Ê¶â¡¦ÅÚ¡Ë¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ö¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ï¡¼Ç½³ÚÆ²¡×
Âè2¶É¡§10·î16¡¦17Æü¡ÊÌÚ¡¦¶â¡Ë¡¡Ê¡°æ¸©¤¢¤ï¤é»Ô¡Ö¤¢¤ï¤é²¹Àô Èþ¾¾¡×
Âè3¶É¡§10·î31Æü¡¦11·î1Æü¡Ê¶â¡¦ÅÚ¡Ë¡¡µþÅÔ»Ô¡ÖÁíËÜ»³¿ÎÏÂ»û¡×
Âè4¶É¡§11·î12¡¦13Æü¡Ê¿å¡¦ÌÚ¡Ë¡¡µþÅÔ»Ô¡ÖµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡×
Âè5¶É¡§11·î28¡¦29Æü¡Ê¶â¡¦ÅÚ¡Ë¡¡Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¡ÖÉ±Ï©Ê¸³Ø´ÛË¾·ÊÄâ¡×
Âè6¶É¡§12·î10¡¦11Æü¡Ê¿å¡¦ÌÚ¡Ë¡¡¼¯»ùÅç¸©»Ø½É»Ô¡Ö»Ø½ÉÇò¿å´Û¡×
Âè7¶É¡§12·î17¡¦18Æü¡Ê¿å¡¦ÌÚ¡Ë¡¡»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¡Ö¾ïÈØ¥Û¥Æ¥ë¡×
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë