Âç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¿åÉÔÂ¤Î»³·Á¡¦¾®¹ñÄ®¡¡±«¤ÎÈï³²¤Ê¤¯ÇÀ²È¤«¤é¤Ï´î¤Ó¤ÎÀ¼¤â¡ÄÌÔ½ë¤Ë¤è¤ëÀ¸°é±Æ¶Á¤ò·üÇ°
»³·Á¸©Æâ¤Ï6ÆüÌë¤«¤é7ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÃÖ»òÃÏÊý¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®¹ñÄ®¤Ç¤Ï¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î±«¤¬200¥ß¥ê¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç¤¤ÊÈï³²¤ÏÌµ¤¯¡¢¥³¥áÀ¸»º¼Ô¤¬±«¤ò´î¤Ö°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌÔ½ë¤È¿åÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÀ¸°é¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î±«¤¬200¥ß¥ê¤ËÇ÷¤ëÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®¹ñÄ®¤Ï7Æü¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤ÎÉÔ°ÂÄê¤ÊÅ·µ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¹ñÄ®¤Ç¤ÏÌÔ½ë¤È¿åÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ä®Æâ¤Î¤ª¤è¤½1800À¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤ËÀè·î9Æü¤«¤éÌë´Ö¤Îµë¿åÀ©¸Â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½é¤ÏÀè·îËö¤Ç²ò½ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬Ìµ¤¯¡¢´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±¡Ö¤¤Î¤¦¤Î¡ÊÄ®Æâ¡ËÊüÁ÷¤Ç¡¢±«¹ß¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£±«¤Ï¹ß¤Ã¤¿¤±¤É¡Øµë¿åÀ©¸Â¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
Ä®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²ó¤ÎÂç±«¤Ç¿å¸»ÃÏ¤Î¿å°Ì¤¬¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢8Æü¤Ëµë¿åÀ©¸Â¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤«¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ä®Æâ¤Ç¥³¥á¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë°ËÆ£¹§ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¤Ï¡£
°ËÆ£¹§ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ö·Ã¤ß¤Î±«¤À¡£¤³¤ì¤¬¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê¹ß¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ë´°Á´¤Ë¤À¤á¤À¤Ã¤¿¡×
Á´ÌÇ¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÉô¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¤ÏÍÕ¤Ã¤Ñ¤ÎÀèÃ¼¤¬¸Ï¤ì¤¿¤ê¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤È¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²Æ¤ÎÌÔ½ë¤È¿åÉÔÂ¤Ç¥¤¥Í¤ÎÀ¸°é¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÅÄ¤ó¤Ü¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¤¬¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£¹§ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ö¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤Ï¤¨¤Ì¤¤À¤¬¤Þ¤ÀÊæ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Û¤«¤Î¡ÊÅÄ¤ó¤Ü¤Î¡Ë¤â¤Î¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¥¤¥Í¤Ë¾ã³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦Ç¯¤Ï¡Êº£¸å¤â¡Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡×
°ËÆ£¤µ¤ó¤Ïº£¸å¡¢¤Û¤«¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¤â¹â²¹¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÂç±«¤Ï¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ë·Ã¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢µÏ¿ÅªÌÔ½ë¤È¿åÉÔÂ¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤âÂç¤¤ÊÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£