12À±ºÂÊÌ¤Ë¤ß¤ë¡ªÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿¶â±¿¤Ã¤Æ¡©¡Ú²´ÍÓºÂ¡Á²µ½÷ºÂ¡Û
12À±ºÂÊÌ¤Ë¡¢¶â±¿¤ò¿¤Ð¤¹¥³¥Ä¤Ã¤Æ¡©À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Î¡Ö¤ª¶âÇ½ÎÏ¡×¤òÃÎ¤í¤¦12À±ºÂÊÌ¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Î¶â±¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¶â¤ÎÃù¤áÊý¤äÁý¤ä¤·Êý¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª
Á°È¾¤Î²´ÍÓºÂ¡Á²µ½÷ºÂ¤Î¶â±¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÀÍÛ¤ÎËâ½÷¡Ê¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¡Ë¤È·î¤ÎËâ½÷¡Ê¾®Àôçýè½²Ö¡Ë¤Î2¿Í¤ÎÀê½Ñ²È¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÂÀÍÛ¤È·î¤ÎËâ½÷¡×¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ú2025Ç¯³«±¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Û¶â±¿UP¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡ÖÆÒ¤ÎÆü¡×¡õ¡ÖÌ¦¤ÎÆü¡×¤Ï¤¤¤Ä¡©
²´ÍÓºÂ²´ÍÓºÂ¤Î¼½ñ¤Ë¤Ï¡Ö¶âÁ¬´ÉÍý¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡¢¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¶âÎ¥¤ì¤¬¤¤¤¤¡£¼ê¸µ¤Ë¤ª¶â¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÃùÃß¤ËÎå¤ó¤À¤ê¤Ê¤ó¤ÆÈ¯ÁÛ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
²´µíºÂ²´µíºÂ¤Ï½êÍÍß¤¬¶¯¤¯¡¢¤ª¶â¤Ë¤â¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤È¤¤Ë¤Ï¥±¥Á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î·ðÌó²È¤Ç¡¢É¬Í×°Ê³°¤Î¤â¤Î¤Ï·è¤·¤ÆÇã¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ê¤Ë¤·¤¿¤ª¶â¤Ï1±ß¤À¤Ã¤Æ½Ð¤¹¤Î¤âÀË¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
¤À¤«¤éÃùÃß¤ÏÇ¯¡¹¤¦¤Ê¤®¤Î¤Ü¤ê¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢20Âå30Âå¤Î¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¤Ò¤Èºâ»º¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±¿Ì¿Åª¤ËÉÔÆ°»º´Ø·¸¤È¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÚÃÏ¡¢·úÊª¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤é¡¢¤¿¤á¤é¤ï¤º¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁÐ»ÒºÂÁÐ»ÒºÂ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¹Ô¤¤¿¤¤½ê¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤òÀË¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤éË¤«¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢ºÙ¤«¤¤¤ª¶â¤Î·×»»¤ÇÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°Õ³°¤È¤ª¶â¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¶âÁ¬¾ðÊó¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤Î¤ÏÁÇÁá¤¯¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÃÎ¼±¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¶â¤òÃù¤á¤è¤¦¡¢Áý¤ä¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÇö¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜµ¤¤Ç¾ðÊó¤ò½¸¤á¡¢ÍÍø¤ÊÅê»ñ¿®Â÷¤ò»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÃßºâ¤â¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
³ªºÂ³ªºÂ¤Ï²È·×¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¬ÉÔÁê±þ¤Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¤ò¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³ªºÂ»ý¤ÁÁ°¤Î¼ý½¸ÊÊ¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¡¢¤ª¶â¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È½¸¤á¡¢¤»¤Ã¤»¤ÈÃù¤á¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1±ß¤Ç¤â°Â¤¤¤ªÅ¹¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤ªÆÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤·¡¢ÀáÌó¤ËÎå¤à¤Î¤âÆÀ°Õµ»¡£
¤±¤ì¤É¿Í¤Å¤¤¢¤¤¤Ë¤Þ¤ÇÀáÌó¤¹¤ë¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤È¤â¤«¤®¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸òºÝÈñ¤Ï½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ±ï¼Ô¤¬¶âÁ¬ÌÌ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë±¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶¯¤ß¡£
»â»ÒºÂ»â»ÒºÂ¤Ï°ìÎ®¹¥¤ß¤Ç¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯»Ö¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤Ä¤¤¸«¤¨¤òÄ¥¤Ã¤Æ¿Í¤Ë¤ª¤´¤ë¤³¤È¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤é¹â¼ýÆþ¤Ç¤âÆâ¾ð¤Ï¼«Å¾¼ÖÁà¶È¤«¤â¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¼ýÆþ¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½²½¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ê¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤Ë¤ÏµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤ª¤³¤·¡¢¤ª¶â¤ò²Ô¤®¤À¤¹²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¡£ËÜ¼ÁÅª¤ËÅê»ñ¤ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¼æ¤«¤ì¤ä¤¹¤¤¤·¡¢Åê»ñ¤â¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÀ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£¹ÔÆ°ÎÏ¤È¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤È¤Ç¤è¤¤·ë²Ì¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²µ½÷ºÂ²µ½÷ºÂ¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¥ß¥¹¤òµö¤µ¤Ê¤¤¿µ½Å¤µ¤Ï¶âÁ¬ÌÌ¤Ë¤âÉ½¤ï¤ì¡¢ËèÆü1±ß¤Î¶¸¤¤¤â¤Ê¤¯²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï!? ÃùÃß¤â¤ªµëÎÁ¤«¤é¤ÎÅ·°ú¤¤Ç¤³¤Ä¤³¤ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¡¢Çã¤¤Êª¤À¤Ã¤Æ·×²èÅªÌµÂÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÅ»Ò·èºÑ¤Ï¤ª¶â¤È¤¤¤¦¼ÂÂÎ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈò¤±¤¬¤Á¡£¸µ¶âÊÝ¾Ú¤Î¤Ê¤¤Åê»ñ¤Ê¤É¤Ï·è¤·¤ÆÅÏ¤í¤¦¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¦¤¨10Âå¡¢20Âå¤Îº¢¤«¤éÏ·¸å¤Î¤ª¶â¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¤Æ¤Ë¤È¤Æ¤â·×²èÅª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨·×²è¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¶¸¤¦¤â¤Î¡£¤È¤¤Ë¤ÏÎ×µ¡±þÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÂÀÍÛ¤È·î¤ÎËâ½÷
ÂÀÍÛ¤ÎËâ½÷¡Ê¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¡Ë¤È·î¤ÎËâ½÷¡Ê¾®Àôçýè½²Ö¡Ë¤Î2¿Í¤ÎÀê½Ñ²È¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¡ØÂÀÍÛ¤È·î¤ÎËâ½÷¥«¡¼¥Éwith¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡õ¥Ú¥¬¥µ¥¹¡Ù¤Ï¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£ÂÀÍÛ¤È·î¤ÎËâ½÷¥«¡¼¥É¡¦¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤â³«ºÅ¡£
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)