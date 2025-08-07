ÊÒÊý¤Î¸ª¤òÂçÃÀ¤Ë¡Ä2»ù¤ÎÊì¡¦°ÂÅÄÈþº»»Òàµ×¡¹¥Ò¡¼¥ë¤Î»äÉþ»Ñá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥¤¥±¥¤¥±¥´¡¼¥´¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»äÉþ¡×¡Öº£¤Ï°ìÁØÁÇÅ¨¡×
¡Öµ×¡¹¤Ë¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤¿¡ª¡×
¡¡2»ù¤ÎÊì¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÅÄÈþº»»Ò(43)¤ÎàÊÒÊý¸ª½Ð¤·á»äÉþ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¤Î¤ª»Å»ö»äÉþ¡£µ×¡¹¤Ë¡¢¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤Î»äÉþ»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤«¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¡£¡£ÇØ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡ª¾Ð¡×¤È¡¢µ×¡¹¤Î¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¡¢¤µ¤é¤ËÊÒÊý¤Î¸ª¤ò½Ð¤·Âç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤ªº×¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦±½¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤Æ¡¢Í§Ã£¤ÈµÞî±¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡¡½ë¤¯¤Æ´À¤À¤¯¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡£¡£Ìµ»ö¤Ë¶âµû¤¹¤¯¤¤¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Èº×¤ê¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»äÉþ¡×¡Ö¼ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö²¿¤«¤¤¤¤¿Æ»Ò¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÈþ¼Ó»Ò»Ð¤µ¤ó¤Þ¤À¤Þ¤À¥¤¥±¥¤¥±¥´¡¼¥´¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¸ª¤ËÈþÆó¤ÎÏÓ¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¼ã¤¤»þ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï°ìÁØÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£