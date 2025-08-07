¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¸øÉ½¤«¤é15Ç¯¡Äº´Æ£¤«¤èà36ºÐ¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¥É¥ä´é¤â¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¿Í¤Ç²Ä°¦¤¯¤ÆåºÎï¡×
¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤«¤Ö¤ê¡Ä¤«¤É¹¤ò´®Ç½
¡¡2010Ç¯¤Ë¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡¢¥â¥Ç¥ë¤Îº´Æ£¤«¤è(36)¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢³¤¤Î²È¤Ç¤«¤É¹¤ò頰¤Ð¤ë¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³Ãµ¤¹¤è¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤¿Êª»ö¤ä¤¤Ã¤«¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¤Ã¤Æ»×¤¦µ¤»ý¤Á¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥ä´é¤â¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡ÖÇ¯¡¹²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¶»¸µ¤âÀ¨¤¯¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¡¢¤«¤è¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¿Í¤Ç²Ä°¦¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¼ê¡¢Â¡¢¼ó¡¢Ä¹¤¬¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï2019Ç¯¤«¤é´Ú¹ñ¤Ø°Ü½»¤·¡¢¥²¡¼¥à¼Â¶·¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¤Ïµ¢¹ñ¤·¡¢ÈþÍÆ±Õ¤Î³«È¯¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£