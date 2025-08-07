¼¡À¤Âå¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖBUTTONS CLIP¡×¤Ï¡ÈAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈHALI¡É¤È¤ÎÆü¾ï²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤á¤ë
BUTTONS¡Ê¥Ð¥È¥ó¥º¡Ë¤«¤é¼¡À¤Âå¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖBUTTONS CLIP¡Ê¥Ð¥È¥ó¥º ¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ë¡×¤¬7·î25Æü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¾å¼Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢Äã²»¤¬½¼¼Â¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¿·¤¿¤ÊAIÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï2¿§¡ª ¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÀìÍÑ¥±¡¼¥¹
BUTTONS¤Ï¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ6ÅÙ¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBlack Eyed Peas¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¤¥É¡¦¥Ô¡¼¥º¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëwill.i.am¡Ê¥¦¥£¥ë¡¦¥¢¥¤¡¦¥¢¥à¡Ë»á¤È¼Â¶È²È¤ÎVictor AI»á¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2015Ç¯¤Ë¶¦Æ±ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿LAÈ¯¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
²»³Ú¤Î³Ú¤·¤µ¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¢¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¥¦¥¨¥¢¥é¥Ö¥ëÀ½ÉÊ¤â¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ´ñÈ´¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ÖBUTTONS CLIP¡×¤ÎÈ¯Çä¤ÇÆüËÜ¤Ë½é¤á¤Æ¾åÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦HALI¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Á´ÌÌ¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¡¢¼ª¤Ë¶´¤á¤ë¥¤¥ä¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×·¿¤Ç¡¢¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ¤Î¤è¤¦¤ËÁõÃå¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£º¸±¦¤ò¼«Æ°Ç§¼±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÒÊý¤À¤±¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½Å¤µ¤ÏÊÒ¼ªÊ¬¤ÇÌó6.7g¤È·ÚÎÌ¤Ç¡¢¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó·¿¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´ÖÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¼ª¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ª¤Ë¶´¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ª¤Î·ê¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤±¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤ÆÁõÃå¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó20Ê¬¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ80¡ó¤ËÅþÃ£¤¹¤ëµÞÂ®½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¡¢¹ç·×3²ó¤Î¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ï¢Â³ºÆÀ¸»þ´Ö¤Ï¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤Î¤ß¤ÇºÇÂç5»þ´Ö¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤ÈºÇÂç20»þ´ÖÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖHALI HALI¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¤ÈHALI¤¬µ¯Æ°¤·¡¢¼«Á³¤Ê²»À¼ÂÐÏÃ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê²èÌÌ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏHALI¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó³Ý¤±¤â¤¢¤ê¡¢³Ú¤·¤¯»¨ÃÌ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñÏÃÎã¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÅ·µ¤¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿HALI¤¬¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¤¤¿¤á¿åÊ¬Êäµë¤òÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ë¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢Å·µ¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤âGPS¾ðÊó¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤³¤Á¤é¤¬¾ì½ê¤ò»ØÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢³°Éô¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç²»³ÚºÆÀ¸Áàºî¤ËÌ¤ÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢·Èµ¡Ç½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÅëºÜÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£º£¸å¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò³Ø½¬¤·¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëAI¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Î¥¤¥º¤¬Â¿¤¤´Ä¶¤Î¾ì¹ç¡¢Ä°¤¤ä¤¹¤µ¤ÏÈ¾¸º¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ÏË×Æþ´¶¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖBUTTONS LAB¡×¤Ë¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼µ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¡¢²»³Ú¤Î¼ïÎà¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤ò¥«¥¹¥¿¥à¤¹¤ëµ¡Ç½¤ÏÈóÅëºÜ¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄê¤ÎÊý¸þ¤Î¤ß¤Ë²»¤òÅÁ¤¨¤ë¡È»Ø¸þÀ²»À¼ÅÁÃ£¡É¤Ç²»Ï³¤ì¤òÍÞÀ©¡£¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©ÂÎÅª¤Ê²»¶ÁÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¼¡À¤Âåµ¬³ÊBluetooth5.4¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¡¢Ìó10m¤Î°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®ÈÏ°Ï¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌÏÃÀÇ½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥¯¤È¹üÅÁÆ³VPU¤Ë¤è¤ë¹âÀºÅÙÄÌÏÃ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Á°Êý¤È¸åÊý¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì²»À¼¤È´Ä¶²»¤ò¼ý²»¤·¡¢¥Ó¡¼¥à¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°µ»½Ñ¤ÇÏÃ¼Ô¤ÎÀ¼¤À¤±¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¹üÅÁÆ³VPU¥»¥ó¥µ¡¼¤¬À¼ÂÓ¤Î¿¶Æ°¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢º®»¨¤·¤¿²°³°¤äÉ÷¤Î¶¯¤¤Æü¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬¥¯¥ê¥¢¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈHALI¤òÅëºÜ¤·¤¿¼¡À¤Âå¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖBUTTONS CLIP¡×¡£¤¼¤Ò¿·¤·¤¤AIÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:°ËÆ£ ¹À°ì¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥¬¥¤¥É¡Ë)
ÆüËÜ½é¾åÎ¦¡ª ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBUTTONS¡×¤È¤Ï
¥¤¥ä¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖBUTTONS CLIP¡×¤Ï·Ú¤µ¤È°ÂÄê´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ãå¤±¿´ÃÏ¡ÖBUTTONS CLIP¡×¤Ï¡¢BUTTONS¥Ö¥é¥ó¥É½é¤ÎAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦HALI ¡Ê¥Ï¥ê¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢¥¤¥ä¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×·¿¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¤¥ä¥Û¥ó¡£²Á³Ê¤Ï3Ëü3000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦HALI¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Á´ÌÌ¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âµé´¶¤¢¤ëÀìÍÑ¥±¡¼¥¹¤ò»È¤¨¤Ð¡È½¼ÅÅÀÚ¤ì¤ÎÉÔ°Â¡É¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ëÀìÍÑ¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥Á¥¿¥ó¤È¥Õ¥ë¥°¥ì¥¤¥ó¥ì¥¶¡¼¤òºÎÍÑ¡£CD¥Ñ¥¿¡¼¥óÄ¦¹ï¤äÎ©ÂÎ¥â¥Î¥°¥é¥à²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¡Ö²»¤ò¤Þ¤È¤¦¡×Èþ¤·¤µ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÍ»¹ç¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥Ö¥é¥¦¥ó¡¿¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈHALI¤È¤Î¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤¬³Ú¤·¤¤¡ÖBUTTONS CLIP¡×¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦HALI¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖBUTTONS LAB¡Ê¥Ð¥È¥ó¥º ¥é¥Ü¡Ë¡×¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤È¡¢²»À¼¤Þ¤¿¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¤ÇHALI¤òÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹â¤¤¥µ¥¦¥ó¥Éµ¡Ç½¥µ¥¦¥ó¥Éµ¡Ç½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Äã²»¤Î½¼¼ÂÅÙ¤¬ÆÃ¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¤¢¤ë²»¤Î·Ú¤µ¤Ï³§Ìµ¤Ç¡¢¿¼¤¯Ë¤«¤ÊÄã²»¡¢ÌÀÎÆ¤ÊÃæ²»¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤ë¹â²»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
