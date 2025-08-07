¡Ö¥¢¥Ã¥×¡Ä¾È¤ì¤Þ¤¹¡¢¤Ê¤ó¤«¡×ÀÖ²®¥¢¥Ê¡¢È±ÀÚ¤ê¤¿¤Æà´éÌÌ¤É¥¢¥Ã¥×á¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤µÁý¤·Áý¤·¡×¡Ö44ºÐ¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¡×ºòÇ¯¤Ï¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê½é¤Î6°Ì¤Ë
¶ßÎ©¤Æ¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤Çà¤¬¤Ã¤Ä¤êá¥«¥á¥éÌÜÀþ
¡¡TBSÄ«¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¡¢ÀÖ²®Êâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎàºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈ±¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ´éÌÌ¥É¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£Çò¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Ç¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Î°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ÈÖÁÈÆâ¤ÇSnow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤é¤ÈË¬¤ì¤¿¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡¡ÁÇÅ¨¤Ç¤¹! ¤«¤Ã¤³¤è¤µÁý¤·Áý¤·¤Ç¤¹¡×¡ÖÀÖ²®¥¢¥Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö44ºÐ¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¡×¡Ö¥¢¥Ã¥×¡Ä¾È¤ì¤Þ¤¹¡¢¤Ê¤ó¤«¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¡ª¡ª¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÖ²®¥¢¥Ê¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×(ORICON)¤Ç½é¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£