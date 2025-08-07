·ÀÌó·ëº§¤òÉÔ¿³¤¬¤ëÍ§¿Í¤¿¤Á¤ØÀë¸À¡©É×ÉØ¤¬¼«³Ð¤·¤Ï¤¸¤á¤¿Îø¿´¡¿¶âµû²°¤µ¤ó¤Î¤«¤ê¤½¤áÉ×ÉØ2¡Ê9¡Ë
ÍÄ¾¯´ü¤ËÊÌÎ¥¤·¤¿Î¾¿Æ¡£·ì¤Î·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤ÁÄÊì¤È¤ÎÊë¤é¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¿¶âµû²°¤µ¤ó¤Î¤«¤ê¤½¤áÉ×ÉØ2¡Ê1¡Ë
¶âµûÅ¹¤ò±Ä¤à¿·º§É×ÉØ¤Î°°¡Ê¤¢¤µ¤Ò¡Ë¤È¼·¡Ê¤Ê¤Ê¡Ë¤µ¤ó¡£2¿Í¤¬·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÍø³²°ìÃ×¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿»ö¾ð¤æ¤¨¤Î·ÀÌó¾å¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤ÎÉ×ÉØ¤Ç¤âÎø¿ÍÆ±»Î¤Ç¤â¤Ê¤¤°°¤È¼·¤µ¤ó¤¬»Ï¤á¤¿Æ±µïÀ¸³è¡£Åö½é¤Ï¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎËÜ²»¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤Ë¿¨¤ì¡¢¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
¡Ö¼·¤µ¤ó¡¢»ä¤¿¤ÁËÜÅö¤ÎÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë?¡×
ÀÚ¤Ê¤¤²áµî¤òÊú¤¨¤¿Ìõ¤¢¤êÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ìÂè2ÃÆ¡Ø¶âµû²°¤µ¤ó¤Î¤«¤ê¤½¤áÉ×ÉØ2¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅ·ÁÒ¤Õ¤æÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¶âµû²°¤µ¤ó¤Î¤«¤ê¤½¤áÉ×ÉØ Âè2´¬¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡áÅ·ÁÒ¤Õ¤æ¡¿¡Ø¶âµû²°¤µ¤ó¤Î¤«¤ê¤½¤áÉ×ÉØ Âè2´¬¡Ù