·»¤Ïµå³¦¶þ»Ø¤Îº¸ÏÓ¡Ä19ºÐ½÷Í¥¡¦µÜ¾ëÌïÀ¸àºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à°Ê³°¤Î»Ñ¡¢µ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤ä¤ó¡×
¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¤ªÃãÌÜ¤ÊÉ½¾ð¤â¡Ä
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÜ¾ëÂçÌï(23)¡á²Æì¸©½Ð¿È¡á¤ÎËå¤Ç¡¢½÷Í¥¤ÎµÜ¾ëÌïÀ¸(19)¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤È¤¢¤ë»£±Æ¤Î¸å¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ËÂô»³»£¤Ã¤ÆÌã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç²°³°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î»£±Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤ÇÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö¥¥å¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à°Ê³°¤Î»Ñ¡Äµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£²Ä°¦¤¤¤ÎºÆ³ÎÇ§¡×¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ²Ä°¦¤¯¤Æ¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£