¾®ÀîºÚÅ¦¡¢¿·¤¿¤Ê¡È²ÈÂ²¡É¤ò¾Ò²ð¡¡Ì¾Á°¤Ï¡Ö²ÈÂ²²ñµÄ¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÀîºÚÅ¦¡Ê62¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¡Ö¥Á¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃË¤Î»Ò¡×¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡×¿·¤¿¤Ê¡È²ÈÂ²¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¾®ÀîºÚÅ¦
¡¡¾®Àî¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥Á¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¦¥Á¤Î»Ò¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¤¸¤¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¸¤¼ï¤Ï¥Á¥ï¥ï¤È¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡Ö¥Á¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃË¤Î»Ò¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¾Á°¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥¢¡×¡£´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Ö²ÈÂ²²ñµÄ¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤¾µ¹¤·¤¯¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®Àî²È¤Ë¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡È¥Á¥ç¥¢¡É¤¯¤ó¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö±×¡¹ÉÍÅÄ²È¤ÏÆø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤¿¸µµ¤°õ¤Î¤´²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¡Æø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡×¿·¤¿¤Ê¡È²ÈÂ²¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¾®ÀîºÚÅ¦
¡¡¾®Àî¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥Á¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¦¥Á¤Î»Ò¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¤¸¤¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¸¤¼ï¤Ï¥Á¥ï¥ï¤È¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡Ö¥Á¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃË¤Î»Ò¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¾Á°¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥¢¡×¡£´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Ö²ÈÂ²²ñµÄ¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤¾µ¹¤·¤¯¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®Àî²È¤Ë¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡È¥Á¥ç¥¢¡É¤¯¤ó¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö±×¡¹ÉÍÅÄ²È¤ÏÆø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤¿¸µµ¤°õ¤Î¤´²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¡Æø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£