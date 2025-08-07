¿ûÌîÈþÊæ¡¡½ë¤¤Ìë¤Î¾×·â¿çÌ²´Ä¶¡ÖÉÛÃÄ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡×¡¡¤»¤¤¤ä¶Ã¤¬¤¯¡Ö¥Éµé¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿ûÌîÈþÊæ¡Ê47¡Ë¤¬¡¢7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¡ÊÌÚÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¶Ã¤¤Î¿çÌ²´Ä¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥°¥ë¥á¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹¡¡¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª26¡×¤ËVIP¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£13Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¤È·ëº§¡£2¿Í¤Î»Ò¶¡¤Ï¤È¤â¤Ë¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¡¹¤Î½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢¿çÌ²´Ä¶¤ËÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½ë¤¯¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¿²¤ëºÝ¤ËÎäË¼¤ò¡ÖÉÕ¤±¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö»ä¡¢¾¯¤·½ë¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤È²ÈÂ²¤¬´¨¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡½ë¤¤Ìë¤ÎÂÐ½èË¡¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤À¤«¤éÉÛÃÄ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ï²¼¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÃ¤·¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¡£¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤ÈÌÀ¤«¤¹¿ûÌî¤Ë¡¢¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö¥Éµé¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡£¿ûÌî¤µ¤ó¡¢Ï²¼¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£