ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¿¿²Æ¤Î²÷Ì²Ë¡ÌÀ¤«¤¹¡ÖÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¾¥ï¥Ã¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥ä¥Ã¤È¿²¤ì¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬£·ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¡ÊÌÚÍË¡¦¸á¸å£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥°¥ë¥á¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹£²£¶¡¦¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ç¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ö¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ç¶¦±é¤Î¿ûÌîÈþÊæ¤È¤È¤â¤Ë¹âµé¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÎÁÍýÅ¹¤Ç¤Î£±¿Í£²Ëü±ß¤ÎÀßÄê¶â³Û¤Ç¶¥¤Ã¤¿ÀÖÁ¿¤Ï¥Ð¥È¥ëÃæ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¿Ê¹ÔÌò¤Î±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡Ö²Æ¤Î²÷Ì²Ë¡¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ç²øÃÌ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¿²¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤é¤ò¡Ö¿²¤ì¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤È¶Ã¤«¤»¤ë¤È¡ÖÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¾¥ï¥Ã¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥ä¥Ã¤È¿²¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£