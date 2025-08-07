Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤Î²ÄÇ½À¡ÖÆÃÃÊ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤·¡×¤â¡¢Æüº¢¤«¤é¤ÎÈ÷¤¨¤¬½ÅÍ×
µîÇ¯8·î¤Ë¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡×¤¬½é¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢8Æü¤Ç1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µðÂçÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤Î²ÄÇ½À¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¹ñ¤Î¸¡Æ¤²ñ¤Ï¡¢Ê¿»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡ÖÆÃÃÊ¤ÎÊÑ²½¤Ï´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¸«²ò¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤¬80¡óÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï7Æü¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¸¡Æ¤²ñ¤ò³«¤¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¿Ì¸»°è¤Ç¤ª¤¤¿ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢Àè·î1Æü¤«¤éº£·î5Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Æî³¤¥È¥é¥Õ¼þÊÕ¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÏ¿Ì³èÆ°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î¸æÁ°ºê¤Ê¤É¤ÇÄ¹´üÅª¤ËÃÏÈ×¤¬ÄÀ¤ß¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æî³¤¥È¥é¥Õ¤Ç¡ÖÂçµ¬ÌÏÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤Î²ÄÇ½À¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÆÃÃÊ¤ÎÊÑ²½¤Ï´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢µîÇ¯8·î8Æü¤Ë¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡ÊµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡Ë¡×¤¬½é¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é1Ç¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢¸¡Æ¤²ñ¤Î²ñÄ¹¤ÇÅìµþÂç³Ø¤ÎÊ¿ÅÄÄ¾Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÀ©ÅÙ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢Î×»þ¾ðÊó¤¬¡ÈÃÏ¿ÌÍ½ÃÎ¤Î¾ðÊó¡É¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢µîÇ¯¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÈæ³ÓÅª³§¤µ¤ó¤Ë¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£