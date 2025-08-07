¡ÚÃæÆü¡Û¶â´ÝÌ´ÅÍ¤¬8²ó3¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¡¡½é¾¡ÍøÌÜ»Ø¤¹¥ë¡¼¥¡¼¤Ø ÂÇÀþ¤¬8ÅÀ¤ò±ç¸î
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü-ºå¿À(7Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)
¥×¥í½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢ÃæÆüÀèÈ¯¤Î¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¤Ï8²ó116µå¤òÅê¤²¡¢3¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤Î¶â´ÝÅê¼ê¤Ï¡¢5·î5Æü¤Î¥×¥í½éÅÐÈÄ¤«¤é9»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·0¾¡4ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨3.12¡£¥×¥í½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢10»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æºå¿ÀÂÇÀþ¤ÈÂÐ¤·¤¿¶â´ÝÅê¼ê¤Ï½é²ó¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤éÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¡¢¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤ÈÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¼è¡£3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ëÀä¹¥¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤È¤½¤ÎÎ¢¡¢ÂÇÀþ¤¬ÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¶â´ÝÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2²óÉ½¤Ë¤Ïºå¿À¡¦ÃæÀîÍ¦ÅÍÁª¼ê¤Ë¥×¥í½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµö¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é»î¹ç¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬ÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤Ë¡£2²óÎ¢¤ËÃæÆü¤¬¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹Áª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¤È¡¢3²óÉ½¤Ë¤Ïºå¿À¤ÎÃæÌîÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢ºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â3²óÎ¢¡¢ÃæÆü¤ÏÅÄÃæ´´ÌéÁª¼ê¤È¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤ò¤¢¤²¤ÆºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¡£¶â´ÝÅê¼ê¤Ï3²ó¤Þ¤Ç¤Ë·×5ÅÀ¤Î¶¯ÎÏ±ç¸î¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
4²óÉ½¤Ë¤Ïº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤«¤é¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¶â´ÝÅê¼ê¤Ï¸åÂ³¤ò3¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤¬¤«¤«¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¶â´ÝÅê¼ê¡£ÂåÂÇ¤ÎËÅÄ´²Áª¼ê¤Ë2¥Ù¡¼¥¹¤ò¡¢ÃæÌîÁª¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î½ÐÎÝ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¿¹²¼Áª¼ê¤òÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¡¼¥É¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦½Ð¡£¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢ºå¿À¤Î¥ß¥¹¤â¤¢¤ê¡¢ÃæÆü¤¬¤µ¤é¤Ë2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡¢7-3¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÎ¾¿Æ¤â¸«¤Ä¤á¤ëÃæ¡¢6²ó¤âÂ³Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿¶â´ÝÅê¼ê¤Ï¡¢¤³¤Î²ó¤âÌµ¼ºÅÀ¤Ë¤ª¤µ¤¨¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÂÇÀþ¤âÌöÆ°¡£¥Ö¥é¥¤¥È·òÂÀÁª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤Ë4ÈÖ¤ÎºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢¥À¥á²¡¤·¤Î1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¶â´ÝÅê¼ê¤Ï7²ó¡¢8²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤Ç¤ª¤µ¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¹ßÈÄ¡£8²ó116µå¤òÅê¤²¡¢6Èï°ÂÂÇ¡¢2ÈïËÜÎÝÂÇ¡¢6Ã¥»°¿¶¡¢3¼ºÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£