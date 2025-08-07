TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÅìµþÅÔ¿´¤ÈÂ¿ËàÃÏ°è¤ò·ë¤Öµþ²¦Àþ¤¬¡¢ÅÝ¤ì¤¿ÌÚ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç7»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢¤ª¤è¤½13Ëü¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£

µþ²¦ÅÅÅ´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7ÆüÀµ¸á¤¹¤®¡¢Åìµþ¡¦Ä´ÉÛ»Ô¤Îµþ²¦Àþ¤Ä¤Ä¤¸¥öµÖ¤ÈÀçÀî¤Î´Ö¤Ç±èÀþ¤ÎÌÚ¤¬ÀþÏ©¾å¤ËÅÝ¤ì¡¢¿·½É¹Ô¤­ÆÃµÞÅÅ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢ÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤Î¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢µþ²¦Àþ¤Èµþ²¦ÁêÌÏ¸¶Àþ¤¬°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚ¤ÎÅ±µîºî¶È¤¬´°Î»¤·¡¢°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿7»þ´Ö¸å¤Î¸á¸å7»þ25Ê¬¤ËÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

µþ²¦ÅÅÅ´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ª¤è¤½13Ëü¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

µþ²¦ÅÅÅ´¤Ï¡¢8Æü¡¢»ÏÈ¯¤«¤éÁ´Àþ¤ÇÄÌ¾ïÄÌ¤ê±¿¹Ô¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£