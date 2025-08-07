±ÑÃæ¶ä¡¢2²ñ¹ç¤Ö¤êÍø²¼¤²¡¡4.0¡ó¤Ë¡¢·ÐºÑ²¼»Ù¤¨
¡¡¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡Û±ÑÃæ±û¶ä¹Ô¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶ä¹Ô¡ÊBOE¡Ë¤Ï7Æü¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò0.25¡ó°ú¤²¼¤²¤Æ4.0¡ó¤Ë¤·¤¿¡£Íø²¼¤²¤Ï2²ñ¹ç¤Ö¤ê¡£¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ÏÌÜÉ¸¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢²È·×¤ä´ë¶È¤Î¼Ú¤êÆþ¤ìÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ÇÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë·ÐºÑ¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¡£
¡¡±Ñ¹ñ¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤Ï¡¢4·î¤È5·î¤Ë2¥«·îÏ¢Â³¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÍ¢ÆþÉÊ¤Ø¤Î¹â´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤ÉÀ½Â¤¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¡ó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ëBOE¤Ï¡¢Êª²Á¹âÆ¤Î´ËÏÂ¤ò¼õ¤±¤ÆºòÇ¯8·î¤ËÍø²¼¤²¤ò»Ï¤á¤¿¡£