ÅÔÎè²Ú¡ÖÂç¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¡¡Á´±Ñ½÷»Ò£Ï£ÐÍ¥¾¡¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¤Ë»É·ã
¡þ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ËÌ³¤Æ»£í£å£é£ê£é¥«¥Ã¥×¡¡¥×¥í¥¢¥ÞÀï¡Ê£·Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¹ñºÝ£Ã£ÃÅç¾¾£Ã¡á£¶£¶£´£²¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡£²£±ºÐ¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÅÔÎè²Ú¡ÊÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤¬³«ËëÁ°Æü¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥Ñ¥¿¡¼²þÁ±¤Ç¾å°ÌÆþ¤ê¤Ø¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡£³½µÁ°¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄ¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ï¼«¸ÊºÇ¹â¤Î£¶°Ì¡£Á°¡¹½µ¤Ï¥Û¥¹¥Æ¥¹¥×¥í¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÅì·úÂ÷¡¦¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ç£±£¶°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¼ý³Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤ÎºÇ½ªÆü¤«¤é¡Ö¹½¤¨¤ë»þ¤ËÉÝ¤¤¤«¤é¥Ó¥Ó¤Ã¤ÆÇØÃæ¤¬´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¡ÊÆ±Âç²ñ¤Î¡Ë£´ÆüÌÜ¤ÎÄ«¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤À¤¤¤Ö¤¤¤¤´¶¤¸¡ª¡¡¾å°Ì¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Á°½µ¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤Î´Û»³¤Ç£±ÆüÈ¾¤Û¤É¥ª¥Õ¤òËþµÊ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢£Á£É£ÇÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¡õÊÆ¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê²Ö²¦¡Ë¤Î²÷µó¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Ç´ÑÀï¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆüÄ«¤Ë¤Ï¥³¡¼¥¹¤Ç»³²¼¤ÈÂÐÌÌ¡£¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¿Í¡£Âç¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç»³²¼¡¢À¾¶¿¿¿±û¡ÊÅçÄÅÀ½ºî½ê¡Ë¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤òÀ©¤·¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡Ê¥ä¥Þ¥¨¥°¥ë¡¼¥×£È£Ä¡Ë¤È´ä°æÀéÎç¡Ê¤Á¤µ¤È¡¢¥Û¥ó¥À¡Ë¤¬ËÜ³Ê»²Àï£±Ç¯ÌÜ¤ÇÍ¥¾¡¡£ÆüËÜÀª¤Î³èÌö¤¬¤á¤¶¤Þ¤·¤¤¡£ÅÔ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¬¤¹¤´¤¤³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤ë¡£À¤³¦¤È¤Îº¹¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¼«Ê¬¤â¤½¤³¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£