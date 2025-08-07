¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¹ÎÍ¤Î½éÀï¤Ï£µ²ó¤ò½ª¤¨¤Æ£±¡½£±¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÃæ°æ´ÆÆÄ¤¬¼èºàÂÐ±þ¡Öº£¤Ï´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£³Æü¡¡¢¦£±²óÀï¡¡°°Àî»ÖÊ÷¡½¹ÎÍ¡Ê£·Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡°°Àî»ÖÊ÷¤È¹ÎÍ¤Î£±²óÀï¤Ï£±¡½£±¤Ç£µ²ó¤¬½ªÎ»¡£ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¹ÎÍ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÎÍ¤Ï£´²ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤â¡¢Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç£²»à¤«¤é¹â¶¶³¤æÆ±¦Íã¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬±¦Ãæ´Ö¤Ø»°ÎÝÂÇ¡£°Á÷µå¤Î´Ö¤ËËÜÎÝ¤ËÀ¸´Ô¤·¡¢Æ±ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹ÎÍ¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³£²£¶ÅÙÌÜ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£»î¹çÄ¾Á°¤Ë¤ÏÃæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÀèÆüÈ¯³Ð¤·¤¿ÌîµåÉô°÷´Ö¤ÎË½ÎÏ¤òÈ¼¤¦ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Ø¹»¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£º£¤Ï´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£À¸ÅÌ¤Î´èÄ¥¤ëÎÏ¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£